Nadchodzi Elden Ring Nightreign. Oto szczegóły polskiego wydania

Elden Ring Nightreign to jedna z najciekawszych premier 2025 r. I chociaż do debiutu zostało jeszcze trochę czasu, to znamy już szczegóły polskiego wydania gry. Będą trzy wersje Elden Ring Nightreign – oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Do planu wydawniczego Cenega dołącza Elden Ring Nightreign. Polskie wydanie gry to trzy wersje różniące się zawartością. Produkcja będzie dostępna w wersji pudełkowej od 30 maja w języku polskim (napisy) oraz angielskim na konsole PlayStation 5, PlayStation 4 i Xbox Series X/Xbox One.

W sprzedaży znajdą się łącznie trzy edycje: Standard Edition, Seekers Edition. Dodatkowo w Polsce (w ograniczonej liczbie egzemplarzy) pojawi się Edycja Kolekcjonerska przeznaczona na PC, PlayStation 5, PlayStation 4 oraz Xbox Series X/Xbox One. Przedsprzedaż już ruszyła.

Elden Ring Nightreign: Edycja Kolekcjonerska

Jeśli chodzi o Edycję Kolekcjonerską, to znajdziemy tutaj podstawową wersję gry na płycie (konsole) lub w formie kodu do wykorzystania na Steamie oraz DLC. Dodatkowo:

Figurka Wilczana (~25 cm),

Steelbook,

Album z grafikami w twardej oprawie (40 stron),

8 kart mroczników,

Cyfrowa ścieżka dźwiękowa.

Elden Ring Nightreign: Seekers Edition

Tu znajdziemy Edycję Deluxe gry Elden Ring Nightreign (w skład tej edycji wchodzi podstawowa wersja gry, DLC, cyfrowy album z grafikami i mini ścieżka dźwiękowa) oraz Steelbook.

Premiera Elden Ring Nightreign

Globalna premiera Elden Ring Nightreign odbędzie się 30 maja 2025 r. Tytuł trafi na PC i konsole: zarówno aktualnej, jak i minionej generacji.

Źródło: Cenega