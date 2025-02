Sprzedaż PlayStation 5 mówi wszystko. Sony idzie po swoje

Sony podsumowuje trzeci kwartał roku fiskalnego 2024. Kwartał udany, dodajmy. Wszystko za sprawą sprzedaży konsoli PlayStation 5, która nie chce wyhamować.

Sony stawia na długoterminowe wsparcie PS5, co nie powinno dziwić. W końcu nawet i dziś wielu graczy korzysta z PS4, a ten wysłużony sprzęt dostał niedawno aktualizację. Chętnych na zakup PS5 nie brakuje, co widać doskonale w opublikowanych właśnie wynikach finansowych korporacji.

Znakomita sprzedaż PlayStation 5

W trzecim kwartale roku fiskalnego 2024 (okres świąteczny) sprzedano 9,5 mln egzemplarzy PS5. Ta liczba obejmuje zarówno standardowy model, jak i ulepszoną wersję PS5 Pro. W trwającym jeszcze roku fiskalnym Sony sprzedało 15,7 mln konsol PS5, a ambicją korporacji jest osiągnięcie wyniku 18 mln do końca marca 2025 r.

Wiemy też, ile konsol PS5 sprzedano do tej pory. Zawrotne 75 mln egzemplarzy, czyli porównywalnie z poprzednią generacją – PS4 trafiło do 76,5 mln użytkowników w ciągu tego samego czasu dostępności na rynku. Z tą różnicą, że wynik PS5 mógłby być lepszy, gdyby nie poważne problemy z dostępnością w początkowej fazie.

PS5 i GTA 6

Dobra sprzedaż PS5 przekłada się na frekwencję graczy – pula aktywnych użytkowników wynosi aktualnie 129 mln – i wyniki całego Sony, które notuje 18 proc. wzrost przychodów.

Istotny jest fakt, że 42 proc. konsol w omawianym okresie trafiło do zupełnie nowych użytkowników. Wszystko wskazuje na to, że sprzedaż PS5 – albo ogólnie sprzedaż konsol aktualnej generacji – wystrzeli pod koniec bieżącego roku. Taki scenariusz przewiduje szef Take-Two powołując się na “harmonogram wydawniczy”. Słowem: wielu graczy kupi konsole dla samego GTA 6.

Cena PlayStation 5 w Polsce różni się w zależności od modelu. Wersja z napędem to wydatek ok. 2300 zł, zaś wariant pozbawiony napędu to wydatek ok. 1900 zł. Ulepszony wariant, czyli PS5 Pro, jest odpowiednio droższy i kosztuje ponad 3 tys. zł.

Źródło: Sony