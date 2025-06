Nadchodzi GeForce RTX 5050. Powrót tanich kart graficznych

To nie koniec premier kart graficznych. Według informacji serwisu VideoCardz, NVIDIA przygotowuje kartę GeForce RTX 5050, która ma zainteresować graczy z mniej zasobnym portfelem. Co zaoferuje nowy model?

Sytuacja na rynku kart graficznych do grania robi się coraz ciekawsza. Co prawda zaczęło się od drogich, topowych modeli, ale producenci stopniowo rozszerzają ofertę o słabsze i tańsze konstrukcje. NVIDIA niedawno zaprezentowała karty GeForce RTX 5060 Ti oraz GeForce RTX 5060, które mają trafić do szerszego grona graczy.

Co więcej, według doniesień serwisu VideoCardz, to jeszcze nie koniec nowości – w planach jest bowiem jeszcze tańszy model, GeForce RTX 5050.

Co zaoferuje GeForce RTX 5050?

GeForce RTX 5050 uplasuje się poniżej modelu GeForce RTX 5060, co naturalnie oznacza również skromniejszą specyfikację (tutaj na razie musimy bazować na nieoficjalnych danych).

Model GeForce RTX 5050 GeForce RTX 5060 GeForce RTX 5060 Ti Generacja Blackwell Blackwell Blackwell Układ graficzny Blackwell GB207 Blackwell GB206 Blackwell GB206 CUDA 2560 3840 4608 TMU ? 120 144 ROP ? 48 48 RT ? 30 (4. gen) 36 (4. gen) Tensor ? 120 (5. gen) 144 (5. gen) Taktowanie ? 2280/2497 MHz 2407/2572 MHz Pamięć wideo 8GB

GDDR6 128-bit 8GB

GDDR7 128-bit 8/16 GB

GDDR7 128-bit Taktowanie pamięci ? 28 000 MHz 28 000 MHz Przepustowość pamięci ? 448 GB/s 448 GB/s TDP 130 W 145 W 180 W Sugerowana cena ? 299 dol 379/429 dol

Według źródła, karta ma bazować na układzie graficznym NVIDIA Blackwell GB207 i oferować 2560 rdzeni CUDA. Na pokładzie znajdzie się 8 GB pamięci GDDR6 o 128-bitowej magistrali – będą to wolniejsze moduły w porównaniu do tych stosowanych w droższych modelach (GDDR7).

Mniej wymagająca specyfikacja przekłada się również na niższy pobór mocy, który ma wynosić 130 W.

Powrót tanich kart graficznych?

GeForce RTX 5050 zapowiada się jako długo wyczekiwany powrót niedrogich kart graficznych przeznaczonych do grania. Warto tutaj zauważyć, że w poprzedniej serii najsłabszym modelem był GeForce RTX 4060, więc teraz otrzymalibyśmy model z nieco niższej półki.

Czy będzie hitem? To zależy nie tylko od wydajności, ale przede wszystkim od ceny, jaką zaproponuje NVIDIA (RTX 5060 kosztuje 1800 zł, więc możemy oczekiwać niższej stawki - np. 1300-1500 zł). Więcej szczegółów mamy poznać już w lipcu, kiedy karta zadebiutuje oficjalnie na rynku.

foto na wejście: Adobe Stock