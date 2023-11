Tradycyjnie już końcówka roku jest czasem podsumowań. O takie pokusiła się także firma Google, przedstawiając najlepsze gry i aplikacje w Sklepie Play.

Według Google najlepszą aplikacją 2023 r. jest Imprint: Learn Visually. To programik oferujący rozmaite ciekawostki naukowe z zakresu psychologii, historii czy technologii – przedstawia je w formie krótkich lekcji z historyjkami. Niestety aplikacja nie jest dostępna w języku polskim.

Użytkownicy z kolei postanowili wyróżnić sztuczną inteligencję, uznając, że najlepszą aplikacją 2023 r. był ChatGPT. Za najlepszą aplikację multiplatformową uznano z kolei Spotify. Nagrody przyznano też programom na poszczególne platformy, takie jak tablety, zegarki czy Chromebooki, a także w najrozmaitszych kategoriach. Pełne zestawienie poniżej.

Najlepsze aplikacje 2023 w sklepie Google Play

Najlepsza aplikacja 2023: Imprint: Learn Visually

Najlepsza aplikacja multiplatformowa: Spotify

Najlepsza aplikacja wg użytkowników: ChatGPT

Najlepsza aplikacja rozrywkowa: Bumble for Friends: Meet IRL

Najlepsza aplikacja rozwojowa: Voldpet Garden: Mental Health

Najlepsza aplikacja codzienna: Artifact: Feed Your Curiosity

Najlepsza aplikacja z AI: Charatecr AI: AI-Powered Chat

Najlepsza aplikacja familijna: Paw Patrol Academy

Najlepsza aplikacja na rzecz dobra: AWorld in support of ActNow

Najlepsza aplikacja na zegarki: WhatsApp Messenger

Najlepsza aplikacja na tablety: Concepts: Sketch, Note, Draw

Najlepsza aplikacja na Chromebooki: FlipaClip: Create 2D Animation

Najlepsza aplikacja na Google TV: Max: Steam HBO, TV & Movies

Najlepsza aplikacja do samochodów: Amazon Prime Video

Najlepszy ukryty klejnot: Aware: Mindfulness & Wellbeing

Jeśli chodzi o gry, to za numer jeden uznano Honkai: Star Rail. To turowy erpeg, który na tytuł ten zasłużyć miał „głębią treści, oszałamiającą grafiką i przemyślanym projektem”. Wśród wyróżnionych gier znajduje się także MONOPOLY GO!, czyli mobilna wersja popularnej planszówki. Pełne zestawienie prezentuje się jak poniżej.

Najlepsze gry 2023 w sklepie Google Play

Najlepsza gra 2023: Honkai: Star Rail

Najlepsza gra multiplatformowa: OUTERPLANE - Strategy Anime

Najlepsza gra wg użytkowników: MONOPOLY GO!

Najlepsza gra wieloosobowa: Farlight 84

Najlepsza gra rozrywkowa: MONOPOLY GO!

Najlepsza gra niezależna: Vampire Survivors

Najlepsza gra fabularna: Honkai: Star Rail

Najlepsza gra na etapie rozwojowym: Stumble Guys

Najlepsza gra na rzecz dobra: Pokemon Sleep

Najlepsza gra w Play Pass: Magic Rampage

Najlepsza gra na tablety: Honkai: Star Rail

Najlepsza gra na Chromebooki: Minecraft

Najlepsza gra na PC: Arknights

Wyżej przedstawione zestawienia są globalne (a wręcz można by stwierdzić, że amerykańskie). Firma Google z pewnością przygotuje także polski ranking aplikacji i gier. Jeśli tak faktycznie się stanie, to też go zaprezentujemy. A tymczasem daj znać, jaka aplikacja i jaka gra zdobyła twoje uznanie w minionym roku.

Źródło: Google Blog