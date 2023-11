Aplikacja InPost Mobile zyskała nową funkcję. Wśród informacji o przesyłce prezentuje dane dotyczące jej śladu węglowego.

Od niedawna w aplikacji InPost Mobile możemy sprawdzać jaki ślad węglowy pozostawiła dostawa naszej przesyłki. InPost chce w ten sposób zwrócić swoim klientom uwagę, że korzystanie z paczkomatów jest bardziej ekologiczne od usług kurierów. Problem w tym, że robi to w szczególny sposób.

Ślad węglowy przesyłki według InPost

Informacje o śladzie węglowym, których dostarcza nam aplikacja InPost wydają się być bardzo rzetelne i drobiazgowe.

Ślad węglowy przesyłki w InPost Mobile uwzględnia emisje:

wynikające z jej transportu,

zużycia energii elektrycznej w Paczkomatach, oddziałach i sortowaniach

związane z transferem danych niezbędnych do obsługi i śledzenia paczki.

Schemat obliczania śladu węglowego dla przesyłek InPost. Źródło: Założenia kalkulatora śladu węglowego paczki InPost

Ślad węglowy w aplikacji InPost Mobile

Wynik, który widzimy w aplikacji nie dotyczy jednak konkretnej przesyłki. To średnia wartość dla oddziału, z którego InPost dostarczył nam paczkę. Jest on aktualizowany raz w miesiącu, na podstawie danych z przeszłości. To jednak tylko detal. Przede wszystkim inPost nie publikuje całościowego wyniku.

pokazujemy ślad węglowy z ostatniej mili – czyli najbardziej znaczącego pod kątem emisji CO 2 etapu drogi przesyłki

- InPost

Ostatni etap podróży przesyłki jest jednak istotny także ze względu dla miarodajności wyników. W tym momencie emisja CO 2 dla dostawy do paczkomatu zawsze będzie niższa, w porównaniu z wynikami przesyłek dostarczanych przez kurierów. Dostawcy za każdym razem korzystają z jakiegoś transportu. Część odbiorców wybierze się do paczkomatu pieszo, co obniża średni wynik, a o takim jesteśmy informowani.

Źródło: inPost