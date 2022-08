Stowarzyszenie EISA kolejny raz przyznało wyróżnienia najlepszym i najciekawszym urządzeniom, także mobilnym. Którzy producenci będą chwalić się statuetkami za lata 2022 - 2023?

EISA Awards 2022-2023 - najlepsze smartfony

Najbardziej zaawansowany smartfon: OPPO Find X5 Pro

Najbardziej opłacalny smartfon: Honor 70

Najbardziej multimedialny smartfon: Sony Xperia 1 IV

Które wybory EISA zaskakują, a jakie wydają się trafione?

Jak widzicie, EISA (Europejskie Stowarzyszenie Obrazu i Dźwięku) w tym roku przyznawała smartfonowe wyróżnienia w trzech kategoriach.

Tę wydaje się najbardziej prestiżową nagrodę zgarnął (nie pierwszy raz) smartfon od Oppo, konkretnie OPPO Find X5 Pro. Pisaliśmy o nim więcej przy okazji zapowiedzi oraz przedsprzedaży na polskim rynku. Czy właśnie jego wybór może w tym kontekście zaskakiwać? Ile osób tyle odpowiedzi. EISA argumentuje przyznanie nagrody z racji „doskonałego aparatu z zaawansowaną technologią stabilizacji, niesamowitej pojemności baterii i doskonałej konstrukcji”. Akcentuje również procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 i 12 GB RAM oraz wyświetlacz AMOLED LTPO 2.0.

Honor 70 jako Najbardziej opłacalny smartfon to z kolei nieco mniej dyskusyjna dla nas sprawa. Smartfony tego producenta już od pewnego czasu są w naszym regionie trudno dostępną ciekawostką.

Niewiele wątpliwości powinna za to budzić Sony Xperia 1 IV wybrana na Najbardziej multimedialny smartfon. Wprawdzie propozycje Japończyków nie biją rekordów popularności, ale jeśli ktoś się na nie decyduje to raczej nie narzeka. W kilku aspektach flagowe modele Sony Xperia wypadają naprawdę bardzo dobrze i warstwa multimedialna oraz możliwości fotograficzne bezsprzecznie się do tego zaliczają. EISA w większym stopniu skupiła się tutaj na podzespołach dla mobilnych fotografów, podobnie jak sam producent akcentując pierwszy prawdziwy zoom optyczny w smartfonie (85-125 mm), a także nagrywanie filmów 4K HDR z prędkością 120 kl./s. Dodajmy, że Sony Xperia 1 IV ma też głośniki stereofoniczne dostrojone wspólnie z Sony Music Entertainment i jest w stanie obsługiwać 360 Reality Audio Upmix oraz 360 Reality Audio - także na słuchawkach. Swoją drogą nie wycięto z niej złącza mini jack 3,5mm.

Jako lepszą propozycję pod względem zapewnianej jakości dźwięku można by wskazać z najnowszych premier, również nieszczególnie popularne, modele od ASUS - ROG Phone 6 Pro i ZenFone 9, ale one z kolei aparatami nie porywają (jak na ceny, w jakich są oferowane, a zwłaszcza w porównaniu do propozycji od Sony).

A jak wygląda to Waszym zdaniem? Z którym wyborem EISA jesteście w stanie się zgodzić, a w jakich kategoriach wskazalibyście na inne urządzenia?

Źródło: eisa.eu, sony xperia, foto: oppo