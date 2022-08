Ile premier cyfrówek było w roku 2021? Uznanych marek - 18. A 10 lat temu? Prawie 10 razy więcej. Zestawienie tych liczb ilustruje dynamikę rozwoju branży. Zaawansowanej za to jak nigdy wcześniej, bo te 18 premier to aparaty z dużymi sensorami, w jednym wyjątkiem systemowe

Nie będę się rozpisywał o tym, że wśród wybranych przez fotograficzne gremium EISA aparatów nie ma żadnej lustrzanki. Bo już o tym była mowa przy okazji tegorocznych nagród TIPA. Bezlusterkowce rządzą, a aparaty kompaktowe straciły atencję na rzecz smartfonów. To w tym mobilnym segmencie produktowym było więcej emocji, a także polemiki co do wskazań EISA.

Mało premier nie oznacza, że branża foto jest dziś nieciekawa. Tak stwierdzi najwyżej sprzętowy fanatyk

Oczywiście daleko nam od stwierdzenia, że fotografia cyfrowa jest nieciekawa. Bezlusterkowce pojawiają się rzadko, ale gdy już mają swój rynkowy debiut to są to ciekawe modele. Wciąż wiele z nich to dopiero pierwsze w swoich kategoriach, jak Canon EOS R7, czy aparat roku Nikon Z 9, który jest pierwszym z tych najwyżej pozycjonowanych bezlusterkowców.



Aparat roku to Nikon Z 9. Kosztuje prawie 30 tysięcy złotych, ale trudno mówić wprost, że to drogi aparat. Bo to bezlusterkowiec dla osób, które nie mają wyboru w obliczu swoich potrzeb innego wyboru

Może to i dobrze, że nie musimy poświęcać cennego czasu na dobór odpowiedniego aparatu spośród wielu róznych propozycji, ale też wciąż mała różnorodność modeli niektórych marek sprawia, że najlepszy aparat bezlusterkowy dla nas to wciąż ten, którego debiutu jeszcze nie było.

EISA od lat wskazuje trendy w fotografii poprzez nagradzanie tych najlepszych w branży, choć od pewnego czasu te najlepsze produkty, to po prostu te, które w danym lub mijającym roku miały premierę. Nie za bardzo jest w czym wybierać, więc nawet ktoś kto nie jest ekspertem EISA z łatwością wskazałby nagrodzone modele, jeśli podano by mu kategorie, które pojawią się w danym roku.

A co oprócz aparatów cyfrowych zostało tym razem nagradzone?

W tym roku poza kategorią Smartfon Multimedialny, która prawdę mówiąc nijak ma się do kategorii Fotografia, nagradzano wyłącznie obiektywy, czyli kategorię produktów, która w wersji dla bezlusterkowców bardzo szybko się rozwija. Nie było nagród za innowację, za drukarkę, monitor czy usługę. Tym razem mamy fotografię cyfrową w jej najczystszej postaci.

Osoby, które dopiero chcą wejść w świat fotografii lub planują przesiadkę z systemu lustrzankowego na bezlusterkowcy, nie muszą już obawiać się dostępności tego bardzo istotnego dodatku. Trudno nawet nazwać obiektyw akcesorium, bo bez niego w przypadku aparatów systemowych ani rusz. Inna sprawa, że dobre obiektywy nie są dziś tanie (ale co dobrego jest?).

Jeśli rezygnujemy z tanich budżetowych konstrukcji, to musimy liczyć się ze sporym wydatkiem. Często co najmniej takim jaki ponieśliśmy na sam korpus aparatu. To też powód dla którego smartfony cieszą się taką popularnością jako aparaty cyfrowe. Gdyby istniał rozbudowany segment dobrych cyfrówek w przedziale cenowym 1000 do 2000 złotych, nawet jeśli byłyby to tylko kompakty (ale z dużą klatką, co najmniej APS-C), to pewnie inaczej miałyby się fotograficzne sprawy.

Nagrodzone aparaty cyfrowe EISA 2022-2023

Wszystkie aparaty, które otrzymały w tym roku wyróżnienia EISA jako Najlepszy Produkt 2022-2023 to aparaty systemowe typu bezlusterkowiec. Są to:

jako Aparat Roku: Nikon Z 9

jako Najlepszy aparat klasy Mikro Cztery Trzecie: OM System OM-1

jako Najlepszy aparat klasy APS-C: Canon EOS R7

jako Najlepszy aparat pełnoklatkowy: Sony A7 IV

jako Najlepszy zakup: Fujifilm X-T30 II

jako Najlepszy aparat profesjonalny: Canon EOS R3

jako Najlepszy aparat do Vlogowania: Sony ZV-E10

jako Najlepszy aparat foto-wideo: Panasonic Lumix GH6

i dodatkowa nagroda:

jako Smartfon Multimedialny: Sony Xperia 1 IV

Dwie nagrody dla Canona pokazują, że firma istotnie przykłada się do rozwoju systemu bezlusterkowego, zarówno pełnej klatki jak i APS-C. W zasadzie zamiast EOS R3 powinien być tu EOS R1, ale na ten model jeszcze musimy poczekać. Sony z kolei ma najbardziej rozbudowany pełnoklatkowy system ze wszystkich firm.

Nagrodzone obiektywy EISA 2022-2023

Nie ma tu tym razem żadnego obiektywu budżetowego. Wszystkie nagrodzone szkiełka to produkty z wyższej półki cenowej przeznaczone dla bezlusterkowców. Są to:

jako Obiektyw roku: Sony FE 24-70MM F2.8 GM II

jako Najlepszy obiektyw makro: Nikon NIKKOR Z MC 105MM F2.8 VR S

jako Najlepszy obiektyw manualny: Laowa 90MM F2.8 2X ULTRA MACRO APO

jako Najlepszy obiektyw zoom szerokokątny do foto-wideo: Sony FE PZ 16-35MM F4 G

jako Najlepszy obiektyw zoom do foto-wideo: Panasonic LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50MM F1.7 ASPH

jako Najlepszy profesjonalny teleobiektyw: Nikon NIKKOR Z 400MM F2.8 TC VR S

jako Najlepszy obiektyw standardowy: Fujifilm FUJINON XF33MM F1.4 R LM WR

jako Najlepszy standardowy obiektyw zoom: Tamron 28-75MM F/2.8 DI III VXD G2

jako Najlepszy obiektyw superzoom: Sigma 150-600MM F5-6.3 DG DN OS | SPORTS

jako Najlepszy teleobiektyw: Nikon NIKKOR Z 800MM F6.3 VR S

jako Najlepszy zoom tele: Sony FE 70-200MM F2.8 GM OSS II

jako Najlepszy podróżny obiektyw zoom: Tamron 18-300MM F/3.5-6.3 DI III-A VC VXD

jako Najlepszy obiektyw szerokokątny: Sigma 20MM F2 DG DN | CONTEMPORARY

jako Najlepszy obiektyw zoom: Tamron 35-150MM F/2-2.8 DI III VXD

Źródło: EISA, inf. własna