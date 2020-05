Istnieje spore prawdopodobieństwo, że część w Was omawianej reklamy nie widziała. Przygotowano ją bowiem z myślą o portalu TikTok, który zdominowany jest przez nastolatków. Gdy tylko zaczęły pojawiać się negatywne komentarze materiał został usunięty. W sieci nic jednak nie ginie.

W największym skrócie, reklama skupia się na smartfonie LG V60 ThinQ 5G oraz dedykowanym mu gadżecie Dual Screen. Przedstawia starszego mężczyznę, który robi zdjęcia młodej kobiecie wchodzącej po schodach. Ostatecznie mężczyzna, dzięki wspomnianemu zapleczu sprzętowemu, unika nieprzyjemnych konsekwencji i zachowuje wykonane fotografie. Całość możecie zobaczyć poniżej. Odbiła się szerokim echem, a wśród komentarzy nie brakowało tych sugerujących, iż reklama jest seksistowska i zboczona, a przynajmniej takiego bohatera przedstawia. Te mniej dosadne, ale wciąż krytyczne, mówią o nie najlepszym guście twórców.

Co Wy sądzicie na temat tej reklamy?

Jak stwierdzono w krótkim komunikacie, wideo nie spełniało standardów i zasad LG Electronics i zostało natychmiast usunięte. Wydaje się, że natychmiast po pojawieniu się większej liczby nieprzychylnych głosów. Zanim zdecydowano się na usunięcie, zostało obejrzane ponad 2 miliony razy.

We apologize for the obtained situation and encourage You to read our statement provided here:https://t.co/cVACgUuYvM