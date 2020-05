LG Velvet to smartfon, który na podstawie licznych doniesień jawił się jako bardzo interesująca konstrukcja. W istocie takową jest, być może zainteresowani przełkną w związku z tym sporą cenę.

LG Velvet zadebiutował, póki co w Korei

Zgodnie z przypuszczeniami, LG Velvet w pierwszej kolejności pojawia się na rodzimym rynku producenta. Przedsprzedaż wystartuje tam już jutro, a regularna sprzedaż 15 maja. Smartfon będzie dostępny w kolorach Aurora White, Aurora Grey, Illusion Sunset i Aurora Green.

Cena? LG Velvet będzie kosztował 899800 wonów koreańskich, czyli w prostym przeliczeniu nieco ponad 3000 złotych. Wypada zakładać, że w przypadku oficjalnej premiery na rynku europejskim cena jeszcze trochę podskoczy. Poszczególne oddziały producenta mogą (ale nie muszą) dorzucać coś do przedsprzedaży.

Czy LG Velvet jest piękny? Z pewnością nieco się wyróżnia

Już wcześniej producent zdradził wygląd omawianego smartfona. Trudno jest pokusić się o wielką rewolucję w wyglądzie tego typu urządzenia, ale LG udało się zadbać o to, aby LG Velvet przynajmniej trochę się wyróżniał. Przede wszystkim za sprawą rezygnacji z ostrych krawędzi i aparatu, którego obiektywy nawiązują do efektu spadających kropli deszczu.

Niektórzy mogą żałować, że jednocześnie nie udało się zrezygnować z notcha, bo to właśnie w nim osadzono aparat do selfe. Ocena ogólnej stylistyki pozostaje sprawą indywidualną, na plus bez wątpienia zapisać trzeba za to fakt, iż obudowa LG Velvet jest wodoszczelna zgodnie z normą IP68.

Specyfikacja LG Velvet wygląda bardzo dobrze

LG Velvet określany jest jako smartfon ze średniej półki, który jednak w niektórych elementach nie ustępuje także topowym konstrukcjom. Specyfikacja wygląda tu bardzo dobrze. Czy do tego stopnia, aby uzasadniać wspomnianą już cenę?

Nie da się nie zauważyć, że jest to bardzo duży smartfon, przekątna ekranu mierzy aż 6,8 cala. Co istotne, wykonano go w technologii OLED. Za wydajność odpowiada tu procesor Qualcomm Snapdragon 765G współpracujący z 8 GB pamięci RAM. Potrójny aparat fotograficzny składa się z obiektywów głównego, szerokokątnego i pomiaru głębi. Przyszli użytkownicy będą mogli cieszyć się z kompletu modułów łączności bezprzewodowej, a także głośników stereo i baterii z szybkim oraz bezprzewodowym ładowaniem. Jak sugeruje procesor nie zabrakło również obsługi sieci 5G.

Android 10.0

6,8-calowy wyświetlacz OLED 20.5:9, Full HD+ (2460x1080 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765G

8 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.1) + czytnik kart microSD

kamera główna 48 Mpix + 8 Mpix (szerokokątny) + 5 Mpix (sensor głębi)

kamera przednia 16 Mpix

Bluetooth, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC

głośniki stereo

wodoszczelność IP68, MIL-STD 810G

bateria 4300 mAh, szybkie ładowanie 30W, bezprzewodowe ładowanie 10W

wymiary 167.1 x 74 x 7.85 mm

Dodatkowym atutem LG Velvet mogą być akcesoria

Tak jak sugerowały nieoficjalne doniesienia, LG Velvet otrzyma dedykowane akcesoria. Nie byle jakie, bo mowa tu o pokrowcu z dodatkowym ekranem Dual Screen znanym z flagowego LG V60 ThinQ 5G, a także rysiku. Ten ostatni ma obsługiwać 4096 punktów nacisku i przechylania do maksymalnie 60 stopni.

Być może już się jednak domyślacie, że będą one sprzedawane oddzielnie.

Co sądzicie o LG Velvet? Producent liczy, że przyciągnie tym modelem do siebie większą liczbę klientów. Waszym zdaniem są na to szanse?

Źródło: LG

