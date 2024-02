Naukowcy z Rochester Institute of Technology i Uniwersytetu w Minnesocie opracowali prototypowy procesor sieci neuronowej, który pozwala przeprowadzać obliczenia i przechowywać dane w DNA. Nowatorski projekt może odmienić rynek centrów danych.

Przechowywanie danych w DNA nie jest nowym pomysłem. W 2012 roku zespół badaczy z Harvardu opracował technikę, która pozwala wykorzystać materiał organiczny do przechowania danych. Naukowcy z wydziału inżynierii komputerowej Rochester Institute of Technology i Uniwersytetu w Minnesocie postanowili jednak pójść o krok dalej i opracowali rewolucyjny procesor z DNA.

Procesor z DNA

Naukowcy opracowali prototypowy system mikroprzepływowy, który można określić urządzeniem lab-on-chip – to miniaturowy system, który może dostarczyć dane wyjściowe sztucznej sieci neuronowej (czyli podstawowego algorytmu sztucznej inteligencji). Układ pozwala nie tylko na przeprowadzanie obliczeń, ale też odczytywanie i zapisywanie danych w DNA. Szczegółowy artykuł opublikowano w czasopiśmie PLOS One Journal.

"Zaproponowaliśmy reprezentowanie liczb poprzez stężenia roztworów zawierających specjalnie zmanipulowane cząsteczki DNA i operacje obliczeniowe jako manipulacje cząsteczkami DNA - można wykonywać operacje takie jak dodawanie i mnożenie oraz inne nieliniowe funkcje niezbędne do obliczeń sieciowych. To jest pomost od przechowywania do obliczeń i wykorzystania DNA jako nośnika do wykonywania obliczeń" - powiedział Amlan Ganguly, kierownik wydziału inżynierii komputerowej w RIT.

Nadchodzi rewolucja

Opracowanie procesora może zrewolucjonizować centra danych, co będzie miało wpływ nie tylko na archiwa, kryminalistykę, ale też na nauki medyczne i zastosowania biomedyczne. Potencjalnie mówimy o milionach urządzeń do zastosowań osobistych i komercyjnych.

"DNA jest doskonałe w przechowywaniu informacji, w rzeczywistości jest znacznie lepsze niż elektroniczne tryby pamięci, ponieważ jest o około 3 do 6 rzędów wielkości bardziej kompaktowe niż większość sprzętu pamięciowego, którym dysponujemy; jest również znacznie bardziej niezawodne i trwałe".

Źródło: RIT