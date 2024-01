Rezygnacja z planu podstawowego na Netflix staje się faktem. Zarządzający platformą będą systematycznie odcinać od dostępu do niego kolejnych użytkowników.

Na Netflix dostępne są plany Podstawowy, Standard i Premium, a w niektórych krajach od jakiegoś czasu również Basic z reklamami. Pomysł porzucenia pierwszego z wymienionych pojawił się już w zeszłym roku. Jak informowaliśmy, został on wyłączony dla nowych i powracających subskrybentów w Kanadzie (później też w kilku innych państwach). Teraz zarządzający najpopularniejszym serwisem streamingowym idą jeszcze dalej.

Netflix usuwa plan podstawowy

Akcjonariusze Netflix zostali powiadomieni o planach całkowitej rezygnacji z planu Podstawowego. Wygląda na to, że nawet osoby aktualnie mające wykupioną licencję będą musiały skorzystać z innej opcji (lub, jeśli im się to nie spodoba, całkowicie zrezygnować z Netflix).

Co ważne, decyzja ma dotyczyć nie tylko Kanady, ale również Wielkiej Brytanii i stanowić tylko początek, ponieważ z czasem identyczne działania mają zostać wprowadzone na kolejnych rynkach. Branżowe media spekulują, że następne w kolejce będą Stany Zjednoczone.

Dlaczego Netflix decyduje się na taki krok?

Zarządzający Netflix są zadowoleni z tego, jak przyjęto plan Basic z reklamami. Dyrektor generalny Greg Peters ujawnił, że jest to rozwiązanie, z którego korzystają już 23 mln użytkowników. Początkowo plan Basic z reklamami wywoływał mieszane odczucia, ale w ostatnich miesiącach zainteresowanie nim szybko wzrasta. Łącznie Netflix ma na całym świecie 247 mln użytkowników.

Sceptycznie nastawieni do konieczności oglądania reklam zauważają, że po zlikwidowaniu planu Podstawowego powstanie duża luka w ofercie Netflix. Jak wygląda to na przykładzie USA? Plan podstawowy kosztuje tam 9,99 dolarów. Wykluczając go klientom pozostawi się do wyboru plan Basic z reklamami za 6,99 dolarów oraz znacznie droższe pakiety Standard i Premium - za odpowiednio 15,49 dolarów i 22,99 dolarów.

Wydaje się jednak, że takie głosy nie powstrzymają zmian. W dokumencie skierowanym do akcjonariuszy znalazła się informacja, że wycofanie planu Podstawowego dla nowych i powracających subskrybentów spowodowało, że 40 proc. osób decydujących się na abonament Netflix postawiło na plan Basic z reklamami. A ten zapewnia platformie przychody nie tylko z portfeli użytkowników, ale i reklamodawców.

Podwyżka Netflix w Polsce?

Na naszym rynku plan Basic z reklamami jeszcze nie zadebiutował, więc mało prawdopodobne wydaje się odejście od planu Podstawowego. Uwagę zwracają jednak sugestie, że niezależnie od przetasowań dotyczących planów, mogą zmieniać się też ceny. Jest to argumentowane ciągłymi ulepszeniami oferty.

"Staramy się zapewnić szeroki zakres cen i planów, aby zaspokoić szeroki zakres potrzeb klientów, w tym bardzo konkurencyjne ceny początkowe. Inwestujemy w Netflix i ulepszamy go, od czasu do czasu prosimy naszych członków by zapłacili trochę więcej, aby odzwierciedlili te ulepszenia, co pomaga w dodatkowych inwestycjach mających na celu dalszą poprawę i rozwojów naszych usług."