Opublikowano najnowsze dane dotyczące popularności serwisów VOD. Wiadomo, gdzie Polacy najchętniej oglądają filmy i seriale.

W ostatnich latach serwisy streamingowe wyrastały jak grzyby po deszczu. Większość z nich dostępna jest także w Polsce, z czego wiele osób korzysta. Często można natrafić na opinie, że "liczy się tylko Netflix". Ile w tym prawdy? Statystyki zebrane przez JustWatch pokazujące preferencje Polaków w ostatnim kwartale 2023 r. przynoszą odpowiedź.

Netflix to najpopularniejszy serwis VOD w Polsce

Zdecydowanym liderem nad Wisłą rzeczywiście jest Netflix. Udział tej platformy na polskim rynku we wspomnianym okresie wyniósł 33 proc. Taki wynik pozwolił utrzymać dużą przewagę nad konkurencją, mimo licznych kontrowersji, jakie wiązały się ze zmianami na Netflix. Chodzi m.in. o usunięcie planu Podstawowego i blokowanie współdzielenia konta, co dotknęło już także Polaków. Finalnie nie przyniosło ogromnych strat, w zamian za to część konkurentów zaczęła decydować się na taki sam krok.

VOD w Polsce. Co oprócz Netflix?

Na pozostałych miejscach na podium uplasowały się HBO Max (w tym roku zostanie zastąpiony przez Max) oraz Amazon Prime Video. Rynkowe udziały tych serwisów w Polsce w ostatnim kwartale 2023 r. wyniosły odpowiednio 15 proc. oraz 12 proc.

Rywalizacja o serce polskich widzów jest jednak za plecami zdecydowanego lidera bardzo wyrównana. Wystarczy dodać, że za HBO Max i Amazon Prime Video plasują się dwaj inni dobrze znani gracze, a mianowicie Disney+ i Apple TV. W przypadku tych serwisów mowa o wynikach na poziomie 11 proc. i 9 proc. W zestawieniu wyróżniono jeszcze dwie platformy VOD - Player oraz viaplay. Pozostałe zostały uwzględnione jako "Inne". Przypadło im 7 proc. udziału w polskim rynku.