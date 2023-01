Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule interesuje wielu użytkowników – szczególnie tych, którzy chcieliby zaoszczędzić na oglądaniu filmów i seriali.

Kiedy Netflix z reklamami w Polsce? Nie tak prędko

Jak podaje serwis Wirtualnemedia, Netflix wciąż nie wyznaczył konkretnego terminu, w którym miałby pojawić się pakiet z reklamami. Czego w takim razie można się spodziewać?

Z ustaleń serwisu wynika, że nie ruszył jeszcze żaden proces prezentacyjny ani sprzedażowy i na dobrą sprawę wciąż trwa analizowanie możliwości pod tym kątem. W związku z tym wszystkim usługa najprawdopodobniej nie będzie dostępna wcześniej niż pod koniec 2023 roku.

Czy Netflix z reklamami ma sens? Okazuje się, że tak

Mogłoby się wydawać, że użytkownicy uciekają od telewizji i darmowych serwisów wideo na platformy streamingowe właśnie po to, by 1) mieć zawsze dostęp do całego katalogu i 2) pozbyć się reklam. Tymczasem Netflix z reklamami ma nieco uboższą bibliotekę (brakuje około 15% treści), …no i są reklamy.

Mimo to okazało się, że popyt jest niemały. Opisywany tu najtańszy pakiet Netflix cieszy się ponoć dużą popularnością i rzeczywiście po jego wprowadzeniu odnotowano wzrost liczby rejestracji. Może i liczby nie są zdumiewające, ale faktycznie mniej więcej co dwunasta lub trzynasta osoba decydująca się na wykupienie dostępu do usługi Netflix w USA wybiera właśnie opcję z reklamami.

Co ciekawe, aż trzech na czterech użytkowników decydujących się na pakiet z reklamami, to nowi abonenci. Można by z tego wysnuć wniosek, że rzeczywiście nie zdecydowaliby się płacić za Netflix, gdyby nie ta nowa, tańsza opcja.

Przypomnijmy, że pakiet pozwalający zaoszczędzić równowartość kilkunastu złotych miesięcznie jest aktualnie dostępny w Stanach Zjednoczonych, a także w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Japonii, Korei Południowej, Brazylii i Australii.

Konkurencja też wprowadza pakiety z reklamami

Netflix nie jest jedyny. Pakiety z reklamami w Stanach Zjednoczonych i na innych rynkach zdecydowano się wprowadzić także w usługach Disney+ czy HBO Max. W obu przypadkach jednak podobne plany nie zostały zrealizowane w Polsce.

Jeśli chodzi o czołówkę serwisów streamingowych w naszym kraju, to jedyną usługą oferującą pakiet z reklamami jest Player. Plan, który poza spotami promocyjnymi ogranicza także jakość obrazu i nie oferuje funkcji pobierania treści, jest o połowę tańszy od pakietu bez reklam (to odpowiednio 10 i 20 zł).

Źródło: Wirtualnemedia, Ampere Analysis, Tech Crunch