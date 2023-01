Netflix i streaming na żywo? Klamka zapadła już jakiś czas temu, teraz dopinane są ostatnie detale przed startem nowej funkcjonalności.

Netflix z programami nadawanymi na żywo

Jeśli śledzicie branżowe doniesienia lub przynajmniej losy platformy Netflix, to zaskoczeni omawianym tematem pewnie nie jesteście. Jeszcze w maju zeszłego roku pisaliśmy, że Netflix może wystartować z transmisjami na żywo. Wtedy była mowa o planach, ale okazało się, że dość szybko zaczynają być wcielane w życie.

W zasadzie można twierdzić, że Netflix jest z tym rozwiązaniem na zaawansowanym etapie. Inaczej nie wypada odczytywać rozpoczętych testów streamingu na żywo.

rozwiń

Trwają testy, ale start nowej funkcjonalności już wkrótce

Kiedy można spodziewać się startu nowej funkcjonalności w finalnej wersji? To też żadna tajemnica, bo już kilka tygodni temu ogłoszono, że stanie się to 4 marca. Ujawniono nawet pierwszy program, jaki będzie nadawany na żywo na Netflix. To stand-up przygotowany przez amerykańskiego komika Chrisa Rocka.

„Jesteśmy podekscytowani, że cały świat będzie mógł zobaczyć na żywo wydarzenie komediowe Chrisa Rocka i stać się częścią historii Netflix. To będzie niezapomniany moment i jesteśmy zaszczyceni, że to Chris niesie tę pochodnię.” - Robbie Praw, wiceprezes Netflix ds. formatów komediowych

Transmisje sportowe na Netflix?

W sferze plotek pozostają sugestie, iż Netflix chce serwować swoim klientom transmisje sportowe na żywo. Tyle tylko, że jeszcze nie tak dawno plotkami określano np. plan z reklamami. Powszechnie wiadomo, jak wielkim biznesem są wydarzenia z najpopularniejszych dyscyplin. Trzeba jednak nabyć do tego prawa, co nawet dla Netflixa może być problematyczne.

Ze względu na finanse i konkurencję, a nie głosy niektórych użytkowników platformy, zdaniem których wszystko idzie w złym kierunku. Krytykowano już wspomniane wprowadzenie reklam, podobne argumenty padają przy okazji transmisji na żywo. Serwuje to telewizja, a w serwisach streamingowych od początku szukano czego innego. Oczywiście nie jest to opinia wszystkich, bo skoro znaleźli się zadowoleni z reklam (a konkretnie wynikających z ich oglądania oszczędności na abonamencie), znajdą się też chętni na programy na żywo.

Źródło: @stocktalkweekly