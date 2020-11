PlayStation Plus Collection to ciekawa oferta. Na tyle ciekawa, że co bardziej przedsiębiorczy gracze postanowili na niej zarobić. Nie jest to jednak najlepszy pomysł.

Odsprzedaż dostępu do PlayStation Plus Collection karana przez Sony

PlayStation Plus Collection jest usługą skierowaną do posiadaczy PlayStation 5 opłacających abonament PlayStation Plus. Pozwala bawić się przy kilkunastu ciekawych grach z konsoli poprzedniej generacji. Bardzo szybko pojawiły się oferty płatnego odstąpienia dostępu do nich.

Ma to taki sens, iż po aktywacji na PlayStation 5 z PlayStation Plus Collection można korzystać też na PlayStation 4. Część z tych, którzy nie kupili wcześniej dostępnych tu gier zobaczyła szansę na nadrobienie zaległości niższym kosztem. Wystawione oferty znalazły zatem nabywców, ale wygląda na to, że cały proceder będzie karany, a konsekwencje poniosą obydwie strony. W Malezji czy Hongkongu tamtejsze oddziały Sony wręczyły już pierwsze bany na konta PSN. Dla sprzedających mają one charakter permanentny, dla kupujących kara jest łagodniejsza, bo nam nałożono ją na dwa miesiące.

Most of accounts will be unplayable for the next two months, including the Thanksgiving, Christmas and New Year's holidays.

Worse, some PS5 consoles get banned.

Gamers call it "SIE Thanksgiving Day Massacre".

PlayStation HK has not responded to the issue at this time. pic.twitter.com/Y27LHCmDPC — 王之乎 (@zhihuwong) November 26, 2020

Sony będzie walczyć o swoje usługi

PlayStation Plus Collection obejmuje nie byle jakie tytuły, bo między innymi Uncharted 4: Kres złodzieja, The Last of Us Remastered, God of War, Bloodborne czy Batman: Arkham Knight. Nie jest jednak tajemnicą, że producenci konsol zarabiają nie na samych urządzeniach, ale głównie na grach i usługach. W tym przypadku jest to abonament PlayStation Plus, a skoro PlayStation Plus Collection ma do niego przyciągać to działanie Sony nie zaskakuje.

Czy wspomniane wyżej kary są tutaj stosowne? Każdy będzie miał swoje zdanie. Oferty odsprzedaży dostępu do PlayStation Plus Collection można było zobaczyć już także na naszym rynku, jeśli proceder będzie się nasilał to zapewne i u nas pojawią się kary.

Źródło: @zhihuwong, PlayStation

