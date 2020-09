Sony ma coś dla posiadaczy PS5. To miły prezent czy zasłona dymna? Jakkolwiek by nie było, to PlayStation Plus Collection jest całkiem ciekawą ofertą na start dla tych, którzy zdecydują się na zakup PlayStation 5.

Xbox Game Pass to usługa, która zmieniła zasady gry i Sony najwyraźniej chce się w pewnym stopniu do tych zasad dostosować. Bo jak inaczej nazwać fakt, że każdy, kto będzie opłacać abonament PS Plus na PlayStation 5, otrzyma dostęp do określonego katalogu gier bez dodatkowych opłat?

PlayStation Plus Collection – hity z PS4 na PS5 w dniu premiery

To właśnie PlayStation Plus Collection – wyjątkowa usługa dla posiadaczy PlayStation 5 i abonentów PlayStation Plus. Każdy, kto spełnia te dwa wymogi będzie mógł grać bez dodatkowych opłat w kilkanaście hitów znanych z konsoli poprzedniej generacji. To zarówno produkcje wydawane przez Sony, jak i tytuły dostarczone przez zewnętrznych wydawców.

Ale choć z jednej strony można w tym widzieć odpowiedź na usługę Xbox Game Pass, to równie dobrze może to być po prostu zasłona, bo lista startowych tytułów na PS5 nie należy do najbardziej imponujących. Krótko mówiąc: „kup już teraz nową konsolę, kiedyś trafią na nią większe gry, a na razie nadrób zaległości”. Inna sprawa, że to nadrabianie może dać dużo frajdy, bo lista prezentuje się lepiej niż przyzwoicie.

W ramach PlayStation Plus Collection na PS5 zagrasz w:

Wśród startowych tytułów znajdą się zaś między innymi Assassin’s Creed Valhalla, Outriders, Godfall, DiRT 5, Marvel’s Spider Man: Miles Morales, Cyberpunk 2077 czy Ratchet & Clank: Rift Apart. Czy w połączeniu z wyżej wymienioną listą będzie to wystarczająca liczba powodów, by kupić PlayStation 5 w dniu premiery? Ta – jak się wczoraj dowiedzieliśmy – odbędzie się w naszej części świata 19 listopada. Cena wyniesie 2299 złotych (lub o 450 złotych mniej, jeśli nie potrzebujesz napędu).

