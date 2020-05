W sieci pojawił interesujący materiał wideo prezentujący działania gracza, który wykazał się sporym sprytem. W świecie Days Gone czai się wiele niebezpieczeństw, jednym z nich są duże hordy zombie liczące nawet kilkaset osobników. W tym przypadku mowa o właśnie takim spotkaniu, gracz musiał przeciwstawić się hordzie 300 zombie. Ilu magazynków się pozbył? Nie wykorzystał nawet jednego pocisku.

Zapewne domyślacie się, że nie sposób unicestwić taką liczbę przeciwników przy pomocy pięści. Jak więc się to udało? Wystarczyło umiejętnie wykorzystać pułapki i materiały wybuchowe. Wszystko możecie obejrzeć na poniższym materiale wideo.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Days Gone trafił na rynek 26 kwietnia zeszłego roku. Twórcy gier bardzo często dzielą się z graczami różnego rodzaju materiałami z okazji świętowania roku obecności danej produkcji na rynku. Nie inaczej postąpiło Bend Studio, które opublikowało infografikę ze statystykami, jakie podczas zabawy wygenerowali gracze.

Wynika z nich między innymi, że przy Days Gone spędzono ponad 200 milionów godzin. W tym czasie udało się pokonać ponad 45 mln hord zombie. Sporym zainteresowaniem cieszy się też tryb fotograficzny. A wypada pamiętać, że jest to to gra na wyłączność PlayStation 4. Skoro jednak jedna z najlepszych na tę platformę, to trudno się takim liczbom dziwić.

A year ago, players took their first ride on the Broken Road.



Thanks for sharing all the great memories you’ve had in #DaysGone and amazing photo mode screenshots! We love all of you! pic.twitter.com/tFohFefdcy