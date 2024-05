Choć HMD Global zrezygnowało z produkcji smartfonów pod szyldem fińskiego przedsiębiorstwa, to nadal tworzy dla nich klasyczne telefony komórkowe. Co tym razem urządzenia marki Nokia chcą zaproponować mniej wymagającym użytkownikom?

Choć nowe telefony komórkowe są raczej cieniem swej dawnej świetności, to nadal znajdują chętnych na ich zakup. W społeczeństwie nadal mamy osoby, które nie radzą sobie ze smartfonami albo zwyczajnie ich nie potrzebują. Fińskie przedsiębiorstwo jest tego świadome i łącząc to z pewną dozą nostalgii, oferuje klasyczne urządzenia dla tej grupy odbiorczej. Tym razem dostajemy trzy modele: 215, 225 i 235. Choć część z tych numeracji pojawiła się na rynku, to tutaj mamy do czynienia z nowymi telefonami (4G, 2024 edition).

Nokia 215, 225 i 235 – specyfikacja

Telefony Nokia 215 4G i Nokia 235 4G otrzymały 2,8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 320 × 240 pikseli (QVGA), natomiast Nokia 225 4G została wyposażona w mniejszy ekran - 2,4 cala. Urządzenia są zasilane przez chipset Unisoc T107, na który składa się m.in. jednordzeniowy CPU Cortex-A7, wykonany w procesie 22nm i o taktowaniu 1GHz oraz 64 MB LPDDR2 pamięci RAM. Jeżeli chodzi natomiast o oprogramowanie, to od razu po wyjęciu z pudełka telefony będą działać na systemie operacyjnym S30+.

Jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje, to telefony są wyposażone w odtwarzacz MP3, radio FM oraz latarkę (w modelu Nokia 215). Ponadto wszystkie trzy modele otrzymały Bluetooth 5.0, gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm oraz port USB typu C. Bateria w każdym urządzeniu ma pojemność 1450 mAh i pozwala na prawie 10 godzin rozmów.

Ostatnią kwestią są oczywiście aparaty. Co ciekawe Nokia 215 nie jest w ogóle w takowy wyposażona. Natomiast Nokia 225 otrzymała „oczko” o rozdzielczości VGA, a Nokia 235 została wyposażona w jakkolwiek przyzwoity obiektyw o rozdzielczości 2 Mpix. Dodatkowo te dwa modele będą wspierane przy robieniu zdjęć przez lampę błyskową LED. Na nasze zdjęcia (i inne pliki) producent przewidział około 128 MB pamięci, ale przestrzeń te można rozszerzyć za pomocą karty microSD do pojemności 32 GB.

Nokia 215, 225 i 235 – wyjątkowe funkcje i sporo wersji kolorystycznych

Jak sugeruje nazewnictwo, wszystkie modele są wyposażone w obsługę sieci 4G, posiadają klasyczną klawiaturę T9 i wymienną baterię. W wybranych krajach telefony będą wyposażone w oprogramowanie, które umożliwi korzystanie z aplikacji typu wiadomości, pogoda i (co najbardziej intrygujące) YouTube Shorts.

Nokia 215 będzie dostępna w kolorze czarnym, brzoskwiniowym i ciemnoniebieskim. Nokia 225 w różowym i ciemnoniebieskim, a Nokia 235 w niebieskim, czarnym i fioletowym. Ich ceny zostały ustalone natomiast odpowiednio na poziomie 63, 74 i 84 dolarów (około 256, 301, 341 złotych).Telefony będą dostępne na różnych rynkach, m.in. w Europie oraz Indiach. Dokładna data premiery nie została na ten moment ujawniona.

A jaka jest Wasza opinia na temat „feature phone”? Czy stare-nowe telefony komórkowe mają dla Was jakieś realne zastosowanie? A może nadal kupujecie takowe dla siebie lub swoich bliskich? Dajcie znać poprzez udział w ankiecie i napiszcie swoje zdanie w sekcji komentarzy!

