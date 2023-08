HMD Global, czyli producent telefonów Nokia, prezentuje T10 Kids Edition. Urządzenie jest odporne na zalanie i uderzenia. Chętni zapłacą za nie niecałe 600 złotych.

Tablet ma ekran o przekątnej 8 cali i obudowę w dwóch wersjach kolorystycznych: czerwono-pomarańczowej oraz zielono-niebieskiej. Obudowa zawiera uchwyt do przenoszenia, który zarazem może służyć jako składana podstawka.

Obudowę przetestowano pod kątem odporności na upadki, uderzenia i zachlapania. Tablet ma wymiary 208 x 123,20 x 9 mm.

– Nokia T10 to nasz najbardziej kompaktowy tablet, co czyni go idealnym wyborem dla rodzin – zarówno jeśli mówimy o użytkowaniu w domu, jak i poza nim – powiedział Adam Ferguson, Head of Product Marketing w HMD Global.

Aplikacje w Nokia T10 Kids Edition

Wbudowana aplikacja Google Kids Space umożliwia dostęp do zatwierdzonych przez nauczycieli programów edukacyjnych. A kontrola rodzicielska w Family Link od Google pozwala rodzicom monitorować treści przeglądane przez ich dziecko.

Dostępność i cena

Nokia T10 Kids Edition z etui Kids Cover jest już dostępny w Polsce. Kolorowy tablet wyceniono na 599 złotych.

źródło: materiały prasowe