Choć do rozpoczęcia roku akademickiego pozostało jeszcze trochę czasu, Samsung już teraz odpala rabaty dla studentów.

Po zweryfikowaniu statusu żaczka na stronie Samsung dla edukacji można nabyć taniej smartfony, smartwatche, tablety, słuchawki, monitory i urządzenia AGD. Na zniżki na ten sprzęt mogą liczyć wszyscy posiadacze legitymacji studenckiej.

Promocje dla studentów na sprzęt Samsunga

Urządzenia mobilne są dostępne w strefie Samsung dla edukacji w cenach o 10 procent niższych niż aktualne ceny na stronie producenta. Przecenie podlegają między innymi smartfony Galaxy Flip5 i Galaxy Fold5 oraz tablet Galaxy Tab S9.

Osoby, które potwierdzą status studenta i zdecydują się na zakup wybranych smartfonów lub tabletów Galaxy w zestawie, mogą liczyć na 40 procent zniżki. Jeśli natomiast chodzi o smartwatche i słuchawki Galaxy, to tutaj przewidziano rabat 25 procent. Promocją są obięte między innymi słuchawki Galaxy Buds2 i zegarek Galaxy Watch6 Classic.

Producent ma też ofertę dla fanów rozwiązań smart home. Rabat na sprzęt AGD – wliczając w to odkurzacze handstick, oczyszczacze powietrza i inteligentne pralki – wynosi 25 procent (w odniesieniu do cen na samsung.com.pl).

Jak skorzystać z oferty studenckiej?

Najpierw należy wejść pod podany adres i założyć konto studenckie. Będzie do tego potrzebna legitymacja. Po założeniu konta i weryfikacji statusu studenta zainteresowani otrzymają dostęp do ofert. Warto dodać, że Samsung co pewien czas aktualizuje ofertę na stronie.

źródło: materiały prasowe