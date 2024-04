Nowa aplikacja TikToka na celowniku. UE chce jej zakazać

TikTok Lite to nowa aplikacja chińskiej firmy ByteDance. Trafiłą już na rynek hiszpański i francuski. Jej działanie nie podoba się Unii Europejskiej, która uważa ją za niebezpieczną, szczególnie dla najmłodszych użytkowników.

TikTok Lite to nowa aplikacja, która trafiła już na rynek europejski. Jej twórcy, czyli chińska firma ByteDance wprowadziła do niej mechaniki, które nie podobają się Unii Europejskiej. Użytkownicy aplikacji otrzymują bowiem zadania, za które mogą zyskać m.in. vouchery, czy karty podarunkowe.

Jak podaje serwis euractiv.pl, użytkownicy TikTok Lite mogą otrzymać wyzwania, polegające na oglądaniu określonych filmów, dodawaniu do nich polubień, śledzeniu konkretnych twórców czy wysyłaniu zaproszeń do aplikacji do osób, które jeszcze z niej nie korzystają. W zamian można zdobyć vouchery na platformę Amazon, wspomniane już karty podarunkowe czy specjalne monety TikTok, które można wykorzystać do zakupu "wirtualnych prezentów".

Unia Europejska nie popiera tego pomysłu. Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Thierry Breton twierdzi, że korzystanie z TikTok Lite może być "toksyczne i uzależniające jak papierosy". Jest to szczególnie niebezpieczne dla dzieci.

Komisja Europejska zablokuje TikTok Lite?

Komisja Europejska poprosiła Chińczyków o przedstawienie szacunków, dotyczących ryzyka związanego z nową aplikacją, a także opisania środków, które podjęto w celu zminimalizowania go. ByteDance nie udzieliło satysfakcjonującej odpowiedzi, w związku z czym zagrożono, że TikTok Lite zostanie zablokowany na terenie Unii Europejskiej na mocy Aktu o usługach cyfrowych.

Choć TikTok Lite jest aplikacją skierowaną w teorii do dorosłych użytkowników, przedstawiciele UE podkreślili, że nie wierzą w skuteczność mechanizmu weryfikacji wieku. W związku z tym istnieje ryzyko, że z tych uzależniających mechanizmów będą korzystać użytkownicy młodsi, w tym dzieci.

"Biorąc pod uwagę niemożność przedstawienia przez TikTok oceny ryzyka, która powinna była zostać przeprowadzona przed uruchomieniem TikTok Lite, Komisja podejrzewa prima facie naruszenie aktu o usługach cyfrowych i uważa, że istnieje ryzyko poważnej szkody dla zdrowia psychicznego użytkowników. W związku z tym Komisja poinformowała również przedsiębiorstwo TikTok o swoim zamiarze wprowadzenia środków tymczasowych polegających na zawieszeniu programu nagród TikTok Lite w UE w oczekiwaniu na ocenę jego bezpieczeństwa" – czytamy w komunikacie KE.