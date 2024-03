Konsole do gier

Sony zapowiada nową funkcję na konsoli PlayStation 5. Chodzi o aktualizację, która rozwinie sekcje Game Help. Słowem: “niebiescy” chcą zapewnić jeszcze lepsze poradniki do gier.

Sony zadaje pytanie: jaki masz problem z grami na PS5? Dosłownie chodzi o problemy związane z niemożliwością ukończenia danego etapu lub zdobycia trofeum. W tym celu Sony szykuje aktualizację PS5, która wzbogaci sekcję Game Help o automatycznie generowane poradniki.

Trudne gry staną się łatwiejsze

Poradniki do gier pojawiły się w 2020 r. wraz premierą PS5. Pozwalają one graczom uzyskać dostęp do krótkich nagrań instruktażowych bez konieczności opuszczania rozgrywki. Zasadniczo forma pomocy nie zmieni się - najzwyczajniej będzie więcej tego typu treści.

Ty również możesz dołożyć własną cegiełkę i pomóc innym graczom w ukończeniu bardziej wymagającej sekwencji w grze. W tym celu należy:

Przejdź do opcji [Przechwytywanie i transmisje] > [Przechwytywanie] > [Przechwytywanie automatyczne] > [Pomoc społecznościowa do gier], a następnie wybierz opcję [Weź udział].

Każdy może pomóc

Po włączeniu tych ustawień PS5 automatycznie przechwyci wideo po wykonaniu określonej czynności w grze. Następnie moderacja sprawdzi zawartość i jeśli nie ma żadnych zastrzeżeń, to twoje nagranie zostanie opublikowane jako mały poradnik do danej gry. Inni gracze obejrzą materiał, a nawet ocenią jego przydatność.

Filmy zostaną usunięte z pamięci naszej konsoli PS5 po przesłaniu na serwery, więc nie musimy martwić się o dostępne miejsce. Co więcej, gracze nie muszą nawet edytować tych nagrań.

Rzecz jasna odpadają materiały zarejestrowane kamerą internetową. Mikrofon również trzeba wyciszyć, zwłaszcza, gdy prowadzimy konwersację w czacie grupowym. Społecznościowa pomoc do gier pojawi się jeszcze w tym roku w wybranych grach. Przypuszczam, że olbrzymim zainteresowaniem będą cieszyć się poradniki do Helldivers 2.

Źródło: PlayStation Blog