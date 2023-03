Wraz z lepszą dostępnością PlayStation 5 powraca pytanie jakie gry wybrać na sam początek przygody z nową konsolą. By ułatwić Wam wejście w nową generację przygotowaliśmy zestawienie najlepszych gier na PS5, w które każdy posiadacz konsoli Sony zagrać powinien.

Ostatnie miesiące pokazały, że PlayStation 5 wreszcie mocno zaczęło się rozkręcać. Nie dość, że 2022 rok przyniósł kilka od dawna wyczekiwanych perełek pokroju Horizon Forbidden West czy God of War Ragnarok, to jeszcze 2023 zaczął się z przytupem, od premiery wypasionego kontrolera DualSense Edge. Mało tego, później doszedł do tego jeszcze debiut gogli PS VR 2, którymi Sony bezapelacyjnie otwiera nowy rozdział w historii elektronicznej rozrywki. To jak zmieniają one postrzeganie nawet starszych tytułów, które otrzymały dodatkowy tryb VR to temat na inny artykuł. Tu zaś skupimy się na najlepszych grach na PS5, bo tych przez ostatnie dwa lata wyraźnie przybyło.

Najlepsze gry na PS5:

Zapewne posypią się teraz pytania czym kierowaliśmy się wybierając gry do naszego rankingu gier PS5 i dlaczego na liście znalazły się tytuły multiplatformowe obecne również choćby w zestawieniu najlepszych gier na PC. Cóż, naprawdę dobre gry zasługują na uznanie niezależnie od platformy na jaką trafiły. A co do wyboru konkretnych produkcji tu jak zawsze kierowaliśmy się przede wszystkim pozytywnym ich odbiorem zarówno przez branżowe media, jak i samych graczy.

Oczywiście, nie sposób było nie wziąć pod uwagę także owej nextgenowej otoczki, bo to przecież to dla niej kupujemy PlayStation 5. Dzięki temu jednak możecie mieć pewność, że każda z gier, która znalazła się na naszej liście w pełni na to zasłużyła oferując rozrywkę na najwyższym poziomie. Jeśli więc właśnie udało Ci się kupić PlayStation 5 i wciąż wahasz się w co na niej zagrać w te gry możesz „wejść w ciemno”.

Oto najlepsze gry na PlayStation 5

God of War Ragnarok Ocena benchmark.pl









4,7/5 Nordycka przygoda pogromcy bogów – Kratosa to bez wątpienia jedna z najgłośniejszych gier spod znaku PlayStation ostatnich miesięcy. Jest to też obiekt westchnień milionów pecetowych graczy, którzy nie mogą się już doczekać oficjalnej zapowiedzi tej części kultowej serii na swojej platformie. Dość powiedzieć, że God of War Ragnarok w 2022 roku zrobił przepotężne wrażenie zbierając nie tylko fantastyczne oceny od samych graczy, ale też całą masą nagród. W czym tkwi siła tego tytułu? A choćby w znakomicie opowiadanej historii, doskonale przedstawionych postaciach, świetnej oprawie audiowizualnej czy w niesamowicie satysfakcjonującej rozgrywce. A jeśli dodamy do tego jeszcze całkiem wciągający „endgame”, po zakończeniu głównej przygody, to i zazdrosne spojrzenia posiadaczy innych platform przestają dziwić. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa polska dubbing, angielska

Gatunek gry Gry akcji

Wydawca Sony Interactive Entertainment

Producent Sony Interactive Entertainment

Data premiery 2022-11-09 Zobacz recenzję

Horizon Forbidden West Ocena benchmark.pl









4,8/5 Nie ma chyba drugiego tak oryginalnego uniwersum jak to zaserwowane nam przez twórców serii Horizon. Świat po apokalipsie, w którym ludzka cywilizacja, na pierwszy rzut oka, cofnęła się niemal do czasów kamienia łupanego, gdy tymczasem wszystko dookoła wzięły „sobie” we władanie maszyny zachowujące się jak zwierzęta - czegoś takiego jeszcze nie było. Pierwsza odsłona tej serii – Horizon Zero Dawn, z 2017 roku, szturmem podbiła serca graczy stając się jedną z najlepszych gier na PlayStation 4. „Dwójka” podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej oferując absolutnie zachwycającą, prawdziwie nextgenową oprawę audiowizualną, pierwszorzędną fabułę i znacznie większy świat po brzegi wypełniony maszynami, zadaniami i zagadkami. Co tu dużo pisać, na tę chwilę nie ma chyba lepszej wizytówki PlayStation 5 niż Horizon Forbidden West! Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, Przygodowe

Wydawca Sony Interactive

Producent Guerrilla Games

Data premiery 2022-02-18 Zobacz recenzję

Elden Ring Ocena benchmark.pl









4,4/5 Niesamowite czego dokonała ta gra – będąc kolejnym przedstawicielem Soulsów, czyli arcytrudnej serii, która z niejednego gracza potrafi wycisnąć pot i łzy, zdołała przekonać do siebie nawet tych, którzy obchodzą takie produkcje z daleka. Niewątpliwie największym atutem Elden Ring jest niesamowicie wykreowany świat, którego mroczny, niecodzienny klimat wręcz wylewa się z ekranu. Poza tym mamy tu jeszcze, co znamienne dla chyba wszystkich gier studia FromSoftware, cały szereg niezwykłych przeciwników – i tych mniejszych, którzy nie wymagają czarciej zręczności, i tych trudnych, którzy uchodzą tu za bossów. Za tych ostatnich twórcom gry należą się dodatkowe brawa, bo zostali oni zaprojektowani w taki sposób by idealnie pasować do konwencji, a jednocześnie wywołać w nas poczucie zachwytu. Oczywiście, tylko do momentu, gdy dostaniemy od nich łupnia… po raz 20-sty. Ale taki już urok tych gier. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa polska kinowa (napisy), angielska

Gatunek gry cRPG

Wydawca Bandai Namco Entertainment / Cenega

Producent From Software

Data premiery 2022-02-25 Zobacz recenzję

Gran Turismo 7 Ocena benchmark.pl









4,4/5 Nie ma chyba gracza, który nie znałby tej serii. Pośród wyścigowych maniaków Gran Turismo uchodzi za samochodową perełkę PlayStation, która ewoluuje już od ponad 25 lat na kolejnych konsolach japońskiego giganta. Najnowsza odsłona tego cyklu, w wydaniu na PS5, przynosi nie tylko jeszcze bardziej realistyczny model jazdy czy kilka setek samochodów, ale też dynamiczną zmianę pogody i pory dnia oraz nextgenową oprawę audiowizualną. Co ciekawe, Gran Turismo 7 prezentuje się obecnie jeszcze lepiej niż przed rokiem, w momencie swojej premiery. Nie dość bowiem, że najprawdopodobniej niedługo do gry w pełnym wymiarze trafi „nadludzka” sztuczna inteligencja – GT Sophy (pierwsze testy już trwają) to jeszcze całkiem niedawno dorzucono do gry tryb wirtualnej rzeczywistości dla nowych gogli - PlayStation VR2. Dość powiedzieć, że ta ostatnia atrakcja całkowicie zmieniła postrzeganie tego tytułu - takiego poziomu immersji nie znajdziecie bowiem w żadnej innej grze wyścigowej. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 3

Gatunek gry Wyścigi

Wydawca Sony Interactive Entertainment

Producent Polyphony Digital

Data premiery 2022-03-04 Zobacz recenzję

Hogwarts Legacy Ocena benchmark.pl









4,8/5 Powiedzieć, że w tej grze jest magia to właściwie nic nie powiedzieć. Uniwersum Harrego Pottera od dawna czekało na taką właśnie produkcję – przygodową grę akcji z erpegowym zacięciem. Co najlepsze, nie trzeba było nawet „angażować” owego słynnego czarodzieja. Wystarczył sam Hogwart i nieopowiedziana dotąd historia sprzed ponad 100 lat. A że do tego ziściły się marzenia fanów by wcielić się w ucznia najsłynniejszej szkoły magii i czarodziejstwa to i trudno się dziwić oszałamiającej popularności tejże gry, której sprzedaż zdołała prześcignąć takie tuzy jak Elden Ring, Red Dead Redemption 2 czy nawet ostatnie odsłony serii Call of Duty. No ale gdzie indziej możemy ważyć eliksiry, latać na miotle, ratować fantastyczne zwierzęta czy uczyć się nowych zaklęć? Ba, w tej grze możemy sięgnąć nawet po zaklęcia niewybaczalne. Wersja na PlayStation 5 ma też jeden dodatkowy atut – ekskluzywną misję z absolutnie doskonałym, mrocznym klimatem. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 12

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, RPG

Wydawca Cenega

Producent Avalanche Studios

Data premiery 2023-02-10 Zobacz recenzję

Ratchet & Clank: Rift Apart Ocena benchmark.pl









4,7/5 A oto tytuł, który bezapelacyjnie powinien znaleźć się w biblioteczce każdego posiadacza PlayStation 5. Dlaczego? Bo to kwintesencja nexgenowej zabawy, która potrafi wciągnąć zarówno rozgrywką, jak i snutą opowieścią. Tak było wcześniej, tak jest i teraz – wszak to kolejna już odsłona znanej i bardzo lubianej serii, która towarzyszy konsolom Sony od dobrych kilkunastu lat. Ratchet & Clank: Rift Apart wynosi jednak ten cykl na wyżyny przynosząc absolutnie fenomenalną oprawę audiowizualną, która miejscami z powodzeniem mogłaby konkurować z animacjami Pixara. Oczywiście, wszystko opakowano dodatkowo szeregiem nextgenowych ulepszeń, z pozbawioną jakichkolwiek ekranów ładowania rozgrywką na czele. Ale żeby wiedzieć jak wielką to robi różnice trzeba ten tytuł zobaczyć w działaniu. To prawdziwa perełka pośród przygodowych platformówek. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 7

Wersja językowa polska dubbing

Gatunek gry Gry akcji, Zręcznościowe, Przygodowe

Wydawca Sony Interactive Entertainment

Producent Insomniac Games

Data premiery 2021-06-11 Zobacz recenzję

Stray Ocena benchmark.pl









4,2/5 Ta niepozorna gra o kocie próbującym znaleźć wyjście z podziemnego, zapomnianego miasta urosła niespodziewanie do jednego z największych hitów PlayStation 5. Jakim cudem, zapytacie? Ano okazało się, że pomieszanie ze sobą cyberpunkowych klimatów z pełną zagadek środowiskowych przygodówką i oryginalnym, kocim bohaterem potrafi sprawić zaskakująco dużo frajdy. Oczywiście, nie byłoby to możliwe ani bez ciekawych, kocich mechanik, ani bez specyficznych, potęgujących doznania rzutów kamer. W wersji na PS5 dochodzą jeszcze odgłosy miałczenia z głośniczka kontrolera DualSense, haptyczne wibracje i wykorzystanie adaptacyjnych triggerów. I choć nie jest to przesadnie długa gra, ot starczy na 2 wieczory, to jednak zagrać w Stray naprawdę warto. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 12

Wersja językowa polska kinowa (napisy), angielska

Gatunek gry Przygodowe

Wydawca Koch Media

Data premiery 2022-07-19 Zobacz recenzję

Returnal Ocena benchmark.pl









4,2/5 Z tą grą lepiej uważać. Owszem, wygląda ona świetnie, prawdziwie nextgenowo, ale z pewnością nie jest to tytuł dla każdego. Retrunal potrafi bowiem porządnie wymęczyć. Nieprzypadkowo połączono tu strzelaninę typu bullet hell z gatunkiem roguelike. Mamy więc podwójną trudność – konieczność lawirowania pośród coraz większej ilości pocisków i śmierć naszej bohaterki, która jest w zasadzie nieunikniona, a która resetuje znaczna część naszych postępów. Ot, taki już urok rogalików. I choć twórcy wprowadzili tu pewne ułatwienie, bo część zdobytych rzeczy jednak z nami zostaje, to jednak na to, że gra z czasem staje się prostsza nie ma tu co liczyć. Returnal to wymagający, ale i piękny tytuł. Graficznie wymiata pokazując moc drzemiącą w PlayStation 5. Do tego dochodzą też inne nextgenowe bajery pokroju doskonałego wplecenia w rozgrywkę możliwości kontrolera DualSense – od haptycznych wibracji, po głośniczek. Nie zobaczyć tego i nie spróbować byłoby grzechem. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 18

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, Przygodowe, Strzelaniny

Wydawca Sony Interactive Entertainment

Producent Housemarque

Data premiery 30-04-2021 Zobacz recenzję

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ocena benchmark.pl









4,5/5 Chyba nikt nie zaprzeczy, że pierwszy Spider-Man był jedną z najlepszych gier na PlayStation 4. Znany i niesamowicie lubiany superbohater, bujanie się na pajęczynie pośród wieżowców Nowego Jorku i szalone akrobacje w powietrzu – to wszystko razem okazało się przepisem na murowany sukces. W takiej sytuacji wybór „Pajączka” na bohatera jednego z pierwszych tytułów na next-genowe PS5 wydaje się logiczną konsekwencją. Co najlepsze, twórcy nowej gry zaserwowali nam tu dość nietypową kontynuację. Znanego z pierwszej części Petara Parkera zastąpił tu bowiem nowy bohater - Miles Morales. I choć z grubsza otrzymaliśmy więcej tego samego to jednak next-genowa otoczka zrobiła tu kolosalną różnice. I nie chodzi tylko o to, że gra czarowała dynamicznym oświetleniem, raytracingiem i grafiką w 4K. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales doskonale wykorzystuje zarówno szybki dysk SSD nowej konsoli Sony, jak i możliwości kontrolera DualSense czyniąc zabawę znacznie przyjemniejszą. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, Zręcznościowe

Wydawca Sony Interactive Entertainment Polska

Producent Insomniac Games

Data premiery 2020-11-12

Marvel’s Guardians of the Galaxy Ocena benchmark.pl









4,7/5 Co poniektórzy zastanawiają się pewnie teraz dlaczego akurat ten tytuł znalazł się na naszej liście, a nie na przykład Demon’s Souls, Astro’s Playroom czy choćby Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei. Jakby nie patrzeć to gry, które znacznie lepiej kojarzą się z PlayStation niż dostępni na wszystkich platformach Strażnicy Galaktyki. A jednak ten tytuł potrafi zaoferować przygodę na miarę tej znanej z legendarnej już trylogii Mass Effect. Co więcej, podobnie jak tam także i tu podejmowane przez nas decyzje faktycznie wpływają na dalszy przebieg wydarzeń. Aż szkoda, że ta superbohaterska opowieść ze świetnie sportretowanymi komiksowymi postaciami i nie mniej doskonałym klimatem znalazła się pośród najbardziej niedocenionych gier ostatnich lat. Dla nas to była i wciąż jest piekielnie dobra produkcja. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa angielska, polska

Gatunek gry Gry akcji, Przygodowe, cRPG

Wydawca Square-Enix

Producent Eidos Montréal

Data premiery 2021-10-26 Zobacz recenzję

Inne dobre gry na PS5 warte Waszej uwagi

Oczywiście, PlayStation 5 ma dużo więcej do zaoferowania niż tylko ta wymieniona wyżej 10-tka świetnych tytułów. Wszak przez ostatnie kilkanaście miesięcy na nową konsolę Sony trafiały i nextgenowe aktualizacje znakomitych tytułów z poprzedniej generacji (dając nam doskonały pretekst by sprawdzić je ponownie w nowym, ulepszonym wydaniu), i całkowicie nowe produkcje dedykowane już w całości PS5. Dlatego właśnie uznaliśmy, że warto poszerzyć naszą listę najlepszych gier na PS5 o tytuły, o których warto pomyśleć po zakupie konsoli. Może i część z nich wywoła mieszane uczucia, ale i tak warto samemu je sprawdzić, zagrać i ocenić.

The Last of Us: Part 1 – o tej grze znów jest głośno za sprawą świetnego serialu HBO. Co ciekawe jednak, tytuł ten musiał „przejść” przez 3 generację konsoli PlayStation, by po 10 latach od pierwotnej premiery doczekać się ekranizacji. Trochę przy okazji, a trochę z potrzeby dopasowania opowiadanej w tej grze historii do drugiej części serii, pojawił się ten oto remake. I co tu dużo pisać – na PS5 ten tytuł błyszczy.

Astro’s Playroom – jedni nazywają ten tytuł tech demem, inni – krótką, ale i satysfakcjonującą, platformową przebieżką przez historię PlayStation, która przy okazji prezentuje nam niesamowite możliwości nowego kontrolera DualSense. Można tu więc poczuć haptyczne wibracje podczas padającego deszczu, a także posiłować się z adaptacyjnymi triggerami. A wiecie co jest w tym najlepsze? Że akurat ten tytuł dostępny jest za darmo, z każdą nowo zakupioną konsolą.

Demon’s Souls – niby kolejny remake, ale za to jaki. W zasadzie od tego tytułu, grubo ponad dekadę temu, zaczęła się wielka kariera arcytrudnych gier, których ikoną jest obecnie już nie tylko seria Dark Souls, ale i wspominany wcześniej Elden Ring. Nextgenowa odsłona tej legendy wygląda absolutnie olśniewająco. Nie się więc co dziwić, że to właśnie Demon’s Souls był jednym z tytułów startowych PlayStation 5. Nim jednak po niego sięgnięcie, pamiętajcie – taryfy ulgowej tu wciąż brak!

Ghost of Tsushima: Director’s Cut – samurajska przygoda od twórców słynnego InFamous była niesamowitym pożegnaniem z poprzednią generacją. Tytuł ten pojawił się kilka miesięcy przed premierą PS5 stąd też jego twórcy uznali, chyba słusznie, że należy mu się drugie, nextgenowe życie. Przy okazji gra otrzymała też całkiem duży dodatek więc i powodów do ponownego wcielenia się w pałającego zemstą Jina Sakaia jest dużo więcej.

Death Stranding: Director’s Cut – a to już ukłon w stronę największych fanów PlayStation 4 i twórczości Hideo Kojimy. Szczególnie, że „wydanie reżyserskie” tejże gry nie przynosi jakichś znaczących zmian, no może poza nextgenową grafiką, a jedynie dodaje do gry kilka nowych misji, broni czy budynków. Dla nowych graczy, dopiero co poznających biblioteczkę PS5 to jednak pozycja absolutnie obowiązkowa.

Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna – choć na nextgenową odsłonę naszego rodzimego hitu eksportowego trzeba było naprawdę długo czekać (wszak pojawiła się ona dopiero w grudniu 2022 roku) fani Geralta z Rivii powinni być zadowoleni. Gra zyskała jeszcze nowe, piękniejsze oblicze, dodatkową zawartość, opcję cross- progresu między platformami, także wsparcie dla kontrolera DualSense w wydaniu na PS5.

Final Fantasy VII Remake: Intergrade – pojawienie się Final Fantasy VII Remake na PlayStation 4 było wielkim wydarzeniem. Nieczęsto zdarza się bowiem, żeby po 23 latach prawdziwa legenda w świecie gier odrodziła się na nowo. Intergrade to jej ulepszone i rozszerzone o DLC wydanie na PS5, po które powinni sięgnąć zarówno Ci z nostalgią wspominający dawne czasy PS1, jak i Ci, którzy dotąd z tym tytułem nie mieli do czynienia. To jeden z tych tytułów, który, po ukończeniu, zostaje z nami na zawsze.

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei – jeśli pomyśleliście sobie teraz „kolejny odgrzewany kotlet” to trochę racji macie. Nie wspomnieć jednak o nextgenowej wersji kompilacji ostatnich przygód Nathana Drake’a i samodzielnego dodatku – Zaginione Dziedzictwo byłoby grzechem. Szczególnie wobec nowych graczy, którzy tej fenomenalnej historii nie znają.

Deathloop – do niedawna był to jeden ekskluziwów na konsole PS5. Co prawda to już się zmieniło, ale i tak ta iście szalona produkcja od twórców takich hitów jak choćby Dishonored 2 czy Prey warta jest zainteresowania. Dlaczego? A choćby przez oryginalne połączenie koncepcji pętli czasowej z nie mniej ciekawymi mechanikami i całkiem nieźle wciągającą fabułą. To bardzo nietypowa gra, którą może nie każdy doceni, ale którą warto samemu sprawdzić.

The Callisto Protocol – oj, będzie tu pewnie kręcenie nosem. Jakby nie patrzeć na ten survival horror spadły po premierze niezłe gromy - za odtwórczość, za słabe jump scary i nudną, przewidywalną fabułę. Jeden rzeczy odmówić temu tytułowi jednak nie sposób – prawdziwie next-genowej oprawy wizualnej. Niesamowite wrażenie robią tu detale takie jak choćby pot spływający po twarzy naszego bohatera.

A jakie gry na PS5 są Waszym zdaniem najlepsze?

PlayStation 5 niewątpliwie urosło przez te ostatnie dwa lata. Dostępnych gier jest już całkiem dużo, a i rok 2023 pod względem premier nowych tytułów zapowiada się całkiem nieźle. Zapewne więc jakieś tam przetasowania na liście najlepszych gier na PS5 mogą się wydarzyć. Na razie jednak nasz ranking przedstawia się tak jak wyżej. Oczywiście, nie każdy może się z nim zgodzić, wszak są gusta i guściki. Dlatego gorąco zachęcamy Was do dzielenia się swoimi typami na najlepsze gry na PS5 w komentarzach. Niech pozostali czytelnicy wiedzą na jakie jeszcze tytuły warto zwrócić uwagę po zakupie nowej konsoli.