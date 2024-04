EA wraz z Maxis zapowiadają nową zawartość do The Sims 4. Dwie nowe kolekcje mają nieodległą datę premiery. Oto jak prezentują się zmierzające do gry dodatki.

Kiedy premiera The Sims 5? Tego jeszcze nie wiemy, więc “skazani” jesteśmy na stare, poczciwe The Sims 4. EA wraz z Maxis konsekwentnie rozwijają tytuł, a przykładów nie trzeba daleko szukać - premiera The Sims 4: Kryształowe cudeńka za nami, a tuż za rogiem czai się zupełnie nowa zawartość.

Nowe kolekcje w The Sims 4

Pierwsza nowa kolekcja do The Sims 4 nosi nazwę W hołdzie miastu. Dzięki tej zawartości gracze będą mogli ubrać swoich Simów w modne ubrania zaprojektwane zaprojektowane we współpracy z wielokrotnie nagradzaną twórczynią zawartości do gier i orędowniczką DE&I, Danielle „Ebonix” Udogaranyą. Nowe kreacje z pewnością przyciągną spojrzenia innych Simów.

Druga kolekcja to Imprezowy niezbędnik. Simowie otrzymują dostęp do odświętnych dekoracji, takich jak wstęgi, maszyny do robienia dymu, a nawet nowej kuli dyskotekowej. Ten zestaw jest idealny do organizacji wystrzałowej imprezy.

Premiera nowych kolekcji w The Sims 4

Zarówno Imprezowy niezbędnik jak i Miejski hołd trafią do The Sims 4 dosłownie za chwilę, bo już 18 kwietnia. Zawartość będzie dostępna na PC (EA app, Origin, Epic Games Store, Steam) oraz na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X|S.

Źródło: EA