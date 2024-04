Jak co czwartek na Epic Games Store aktualizowana jest oferta darmowych gier. Tym razem lepiej tego nie przeoczyć, bo zarządzający sklepem naprawdę się postarali.

Posiadacze kont na Epic Games Store mieli już wiele okazji do rozbudowania swoich kolekcji o ciekawe i świetnie oceniane produkcje. Można jednak było odnieść wrażenie, że w ostatnim czasie rozdawane były gry budzące mniejsze emocje i zainteresowanie. Początek kwietnia przynosi jednak zmianę tego stanu rzeczy i wydaje się, że narzekać będą nieliczni.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition i Thief za darmo

4 kwietnia o godzinie 17:00 naszego czasu na Epic Games Store udostępnione zostaną dwie kolejne darmowe gry - The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition oraz Thief. Zasady promocji pozostają niezmienne, do ich zgarnięcia wystarczy aktywne konto w omawianym sklepie oraz wyrobienie się w określonym czasie. Jest go całkiem sporo, bo z oferty można będzie korzystać do 11 kwietnia do godziny 17:00 naszego czasu.

Epic Games Store rozdaje hity

The Outer Worlds to RPG opracowane przez dobrze znane studio Obsidian Entertainment. Gra bywa określana duchowym spadkobiercą kultowego Fallouta, a więcej na temat rozgrywki, jaką zapewnia możecie dowiedzieć się z naszej recenzji. Trzeba tu zaznaczyć, że oferowane przez Epic Games Store wydanie Spacer's Choice Edition z 2023 r. jest zremasterowane (ma lepszą oprawę graficzną) oraz rozbudowane, bo poza podstawową wersją gry obejmuje wszystkie przygotowane do niej dodatki.

Thief to propozycja z innego gatunku, pierwszoosobowa gra akcji stworzona przez ekipę Eidos-Montréal. Odnajdą się w niej sympatycy produkcji nastawionych na zabawę w pojedynkę oraz lubiący mroczne klimaty i rozgrywkę z elementami skradanki. W cichym eliminowaniu kolejnych wrogów i przeszkód można wykorzystać jednak nie tylko spryt, ale też wiele ciekawych gadżetów i broni.

Standardowa cena The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition na Epic Games Store (na konkurencyjnym Steam również) wynosi aż 259 zł. Chcąc zakupić Thief na Epic Games Store trzeba by natomiast wydać 89,90 zł. Przygotowana promocja pozwoli więc zainteresowanym graczom oszczędzić naprawdę sporo.