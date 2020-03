Nowe procesory Intela nie wprowadzą rewolucji, ale mogą urozmaicić ofertę w segmencie desktopów. Jeżeli czekacie na premierę jednostek, to lepiej uzbrójcie się w cierpliwość.

W sieci pojawia się coraz więcej przecieków o procesorach Intel Core 10. generacji z rodziny Comet Lake – znamy ich specyfikację, wydajność i ceny. Kiedy należy spodziewać się premiery nowych jednostek? Wygląda na to, że nieprędko.

Premiera nowych procesorów Intela? Jeszcze trochę poczekamy

Według dotychczasowych informacji, premiera procesorów Comet Lake miała nastąpić w okolicach kwietnia. Dokładniejszy termin premiery zdradził tajny dokument opublikowany przez chiński serwis Unikos Hardware.

Według przecieków, producent nałożył na dziennikarzy umowę poufności na publikowanie informacji o ośmiu modelach:

Core i9-10900K

Core i9-10900KF

Core i7-10700K

Core i7-10700KF

Core i5-10600K

Core i5-10600KF

Core i5-10400

Core i5-10400F

Umowa obowiązuje od 13 kwietnia do 26 czerwca 2020 roku. Skąd wynika taki zakres? Być może w kwietniu nastąpi tzw. papierowa premiera, a w czerwcu wprowadzenie produktu na rynek. Pozostałe jednostki najprawdopodobniej pojawią się w późniejszym terminie.

Premiera, premierą, ale sklepowe egzemplarze procesora pojawiają się na rynku

Wiemy, że niektórzy już teraz mają dostęp do nowych procesorów, lecz do tej pory były to inżynieryjne konstrukcje (udostępniane producentom sprzętu i testerom). Okazuje się, że w obiegu są też sklepowe wersje układów - jeden z chińskich entuzjastów pochwalił się zdjęciami Core i5-10400.

Core i5-10400 to następca popularnego modelu Core i5-9400. Jednostka została wyposażona w 6 rdzeni/12 wątków o taktowaniu 2,9/4,3 GHz, a także dwukanałowy kontroler pamięci DDR4 2666 MHz, 12 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3) i zintegrowaną grafikę UHD Graphics 630. TDP oszacowano na 65 W (mnożnik procesora pozostał zablokowany).

Jeżeli 10400 będzie dostępny w podobnej cenie co 9400, nowy procesor może okazać się ciekawą alternatywą dla konkurencyjnych modeli Ryzen 5 3600 i Ryzen 5 3600X. Osoby zainteresowane modernizacją sprzętu będą jednak musiały jeszcze doliczyć nową płytę główną pod LGA 1200.

Źródło: Unikos Hardware, PTT, VideoCardz

