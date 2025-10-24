Internet

Sztuczna inteligencja nie taka inteligentna. Robi błędy na potęgę

przeczytasz w 1 min.
Mateusz Tomczak | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Nowy raport European Broadcasting Union (Europejskiej Unii Nadawców) ujawnia liczne błędy w tekstach generowanych przez AI. Analiza wskazuje na potrzebę uważnego monitorowania narzędzi cyfrowych.

European Broadcasting Union przeanalizowało jakość tekstów generowanych przez narzędzia sztucznej inteligencji (AI). W badaniu dziennikarze szczegółowo ocenili takie teksty, zwracając uwagę na ich zgodność z faktami i poprawność źródeł.

Jak pisze AI? Bardzo źle

Okazało się, że ponad 45 proc. materiałów napisanych przez asystentów AI zawierało poważne błędy. Najczęstsze z nich to brakujące informacje źródłowe (31 proc.), a także przestarzałe dane i halucynacje AI (20 proc.). W raporcie European Broadcasting Union zaznaczono, że takie sytuacje nie są przypadkowymi, ale „systemowymi, ponadgranicznymi i wielojęzycznymi błędami, które podważają zaufanie odbiorców”.

W analizie uczestniczyło 18 europejskich nadawców, a także kanadyjski CBC/Radio-Canada i amerykański NPR. Pod lupą znalazły się najpopularniejsze narzędzia: ChatGPT (OpenAI), Copilot (Mictosoft), Gemini (Google) i Perplexity (założone przez prywatnych amerykańskich inwestorów). Spośród tych narzędzi, Gemini wypadło najgorzej, generując błędy w 76 proc. przypadków.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Konsekwencje błędów AI

Jean Philip De Tender, wicedyrektor generalny European Broadcasting Union, podkreślił, że takie błędy podważają zaufanie do informacji cyfrowych. - Kiedy ludzie tracą zaufanie, ryzykujemy osłabieniem zaangażowania publicznego i zaufania do mediów - ocenił.

European Broadcasting Union apeluje do Parlamentu Europejskiego o skuteczne egzekwowanie praw dotyczących jakości informacji. Wskazuje na konieczność regularnego monitoringu technologii AI, aby zwiększyć ich wiarygodność. Raport zachęca do współpracy z firmami technologicznymi, które oferują te narzędzia, aby wspólnie poprawiać jakość generowanych treści.

Raport European Broadcasting Union podkreśla, że 7 proc. użytkowników internetu regularnie korzysta z AI do przeglądu wiadomości, a wśród młodszych użytkowników sięga to nawet 15 proc. W związku z tym dalsze badania i rozwój regulacji są nieodzowne, by zapewnić, że narzędzia AI będą służyć rzetelnej informacji publicznej.

Źródło: PAP

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login