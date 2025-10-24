Przeglądarki WWW

Jak wszyscy, to wszyscy. Przeglądarka Microsoft Edge z własnym agentem AI

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Pierwsi użytkownicy mogą już korzystać z agenta AI w przeglądarce Edge. Choć na razie nie w Polsce.

Dopiero co firma OpenAI wypuściła inteligentną przeglądarkę ChatGPT Atlas, a jeden z jej głównych inwestorów - Microsoft - pokazał własną odpowiedź. 

Copilot Actions w Microsoft Edge

Tryb Copilot w przeglądarce Edge został rozbudowany o funkcję Actions, która pozwala sztucznej inteligencji przejąć kontrolę nad stronami internetowymi w oparciu o polecenia użytkownika. 

Microsoft informuje, że póki co Copilot ma radzić sobie z wykonywaniem prostych operacji. Jako przykłady firma podaje rezerwację stolika w restauracji czy wypisanie z newsletterów zakupowych w skrzynce e-mail. Wystarczy wydać polecenie słownie lub tekstowo, a Edge sam zajmie się resztą. 

Funkcja Copilot Actions jest dostępna w wersji zapoznawczej za darmo, ale na razie tylko w Stanach Zjednoczonych. Microsoft nie zdradził, kiedy rozwiązanie to trafi do Europy. 

Agenci AI to największy trend w przeglądarkach ostatnich miesięcy. Z podobnych rozwiązań mogą już korzystać użytkownicy takich przeglądarek jak Perplexity Comet, Opera Neon, ChatGPT Atlas czy Dia, a w USA nawet Google Chrome. 

  • avatar
    Monolit
    0
    Proponuję używać własnej inteligencji i bojkotować takie szkodliwe wynalazki.

