Marka Nothing od lat konsekwentnie buduje wizerunek producenta smartfonów o ciekawej stylistyce, dobrze wyważonej cenie i ze świeżymi pomysłami. W 2025 roku firma wprowadziła na rynek dwa urządzenia ze średniej półki cenowej, a teraz jest gotowa do ekspansji na kolejny segment.

Nothing w swojej ofercie aktualnie ma trzy urządzenia z serii trzeciej: Nothing Phone (3), (3a) oraz (3a) Pro. O ostatnim z tej trójki mogliście w kwietniu poczytać w recenzji naszego kolegi redakcyjnego – Mirona Nurskiego – pt. „Po prostu sztos. Nothing Phone (3a) Pro - recenzja i porównanie z Phone (3a)”. Same sprzęty natomiast zajmują wysoką oraz średnią półkę cenową. Także do teraz brytyjskie przedsiębiorstwo nie miała nic do zaoferowania klientom z mniej zasobnym portfelem. W ciągu najbliższych tygodni powinno się to zmienić.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na zagranicznych serwisach, premiera Nothing Phone (3a) Lite w Europie może nastąpić jeszcze w tym roku, a konkretnie 4 listopada. Redaktorzy ze strony Dealabs informują, że choć sprzedaż najprawdopodobniej ruszy tego dnia, to sam producent nie potwierdził im oficjalnie tych informacji. W przypadku firmy Nothing nie jest to w żaden sposób zaskakujące - marka często podgrzewa atmosferę przeciekami i opóźnia oficjalne komunikaty, by utrzymać suspens.

Nothing Phone (3a) Lite – podstawowa specyfikacja i oczekiwane kompromisy

Doniesienia sugerują, że Nothing Phone (3a) Lite ukaże się tylko w jednej konfiguracji pamięciowej: 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Ponadto mówi się, że telefon może być dostępny w dwóch kolorach: czarnym i białym - tak jak inne modele z serii 3a. Jak na razie nie ma w sieci innych, wiarygodnych przecieków o wariantach z większą pamięcią lub wersjach alternatywnych (tak jak wersja Pro w przypadku standardowego modelu 3a).



Nothing Phone (3a) oraz (3a) Pro - Czas na (3a) Lite

Ponieważ mówimy o urządzeniu wersji Lite, logicznym jest, że pewne komponenty lub funkcje zostaną uproszczone w stosunku do standardowego Phone 3a. Według zebranych informacji z sieci i doświadczeń weteranów z branży możemy oczekiwać następujących cięć oraz określonych cech:

SoC – najprawdopodobniej, by zmniejszyć koszty produkcji, do tego modelu użyta zostanie mniej wydajna jednostka, niż w standardowym modelu 3a.

– najprawdopodobniej, by zmniejszyć koszty produkcji, do tego modelu użyta zostanie mniej wydajna jednostka, niż w standardowym modelu 3a. Slot microSD - Nothing do tej pory nie stosował takowego w swoich urządzeniach, stąd raczej nie ma co oczekiwać zmian w tej kwestii.

- Nothing do tej pory nie stosował takowego w swoich urządzeniach, stąd raczej nie ma co oczekiwać zmian w tej kwestii. Ekran, aparaty i funkcje dodatkowe – wszystkie te trzy rzeczy zapewne będą zubożone względem starszych braci: niższa rozdzielczość ekranu, brak niektórych modułów aparatu (np. teleobiektyw czy peryskop) i/lub bardziej budżetowe sensory optyki.

– wszystkie te trzy rzeczy zapewne będą zubożone względem starszych braci: niższa rozdzielczość ekranu, brak niektórych modułów aparatu (np. teleobiektyw czy peryskop) i/lub bardziej budżetowe sensory optyki. Wygląd - można oczekiwać, że wizualnie model Lite będzie zbliżony do 3a, lecz będzie bardziej uproszczony (tj. mniej ozdobników, czy prostsza konstrukcja samej bryły).

Nothing Phone (3a) Lite – przewidywane ceny dla rynku UE

Przeciek z Notebookcheck podaje, że we Francji cena startowa smartfonu Nothing Phone (3a) Lite powinna zostać ustalona na 249,99 €. Co ciekawe w innych krajach europejskich smartfon mógłby kosztować nieco mniej, czyli 239,99 €. Oznaczałoby to, że przy delikatniejszym traktowaniu naszego rynku, w Polsce moglibyśmy liczyć na cenę poniżej 1000 zł. Dla porównania: bazowy wariant Nothing Phone (3a) (8/128 GB) na rynku UE ma cenę w okolicy 349,99 €, a w kraju nad Wisłą na dzień pisania tego artykułu możemy go bez problemu kupić za 1499 zł. Jeżeli wspomniane wyżej kwoty okażą się prawdziwe, to możemy liczyć na znaczne odchudzenie cenowe dla wersji Lite.

A czy Wy czekacie na najtańszy telefon od firmy Nothing? Jak zapatrywalibyście się na zakup Phone (3a) Lite? Zapraszam do wyrażania swojego zdania w sekcji komentarzy!

Źródło: Notebookcheck, Dealabs