Nowy Apple MacBook Pro ma problemy z przegrzewaniem. Jest głośno i gorąco

Nowy MacBook Pro ma imponować wydajnością. Pierwsze testy opublikowane w sieci potwierdzają dobre osiągi układu Apple M5, jednak przy okazji ponownie pojawiają się doniesienia o problemach z przegrzewaniem się urządzenia.

Premiera nowych laptopów Apple MacBook Pro przyniosła przede wszystkim nowy chip M5. Apple chwali się, że ma on zapewniać zupełnie nowy poziom wydajności, szczególnie w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Jak wygląda to w praktyce?

Apple M5

Apple M5 to piąta generacja autorskiego procesora Apple, zaprojektowanego z myślą o wysokiej wydajności w zadaniach wielowątkowych, grafice i sztucznej inteligencji.

Układ posiada 10-rdzeniowy procesor (4 rdzenie wydajne i 6 energooszczędnych), 10-rdzeniowy układ graficzny (GPU) z dedykowanymi akceleratorami neuronowymi oraz 16-rdzeniowy Neural Engine, co pozwala na znaczny wzrost wydajności AI w porównaniu do poprzedników. M5 oferuje także wyższą przepustowość pamięci - do 153 GB/s.

Spory wzrost wydajności

Jak wynika z testów opublikowanych przez kanał Max Tech, nowy MacBook Pro oferuje znaczący wzrost wydajności. W testach procesorowych różnica wynosi kilkanaście procent, jednak w zadaniach graficznych i związanych ze sztuczną inteligencją przyspieszenie jest znacznie większe — czasami dwukrotne, a nawet ponad dwukrotne.

Szczegóły znajdziecie w materiale Max Tech.

Problemy z przegrzewaniem

Warto jednak zwrócić uwagę na działanie nowego laptopa pod obciążeniem. MacBook Pro M5 korzysta z tej samej konstrukcji chłodzenia, co poprzednia wersja — pojedynczego wentylatora i radiatora.



MacBook Pro M5 korzysta z tego samego chłodzenia, które zastosowano w modelu MacBook Pro M4

Max Tech zauważył, że zastosowany wentylator pracuje z wyższą prędkością obrotową (ok. 5800 RPM wobec ok. 4200 RPM), co przekłada się na większy hałas. Mimo to system chłodzenia nadal nie radzi sobie skutecznie z odprowadzaniem ciepła z nowego procesora.



Podczas intensywnego obciążenia klawiatura MacBooka Pro z procesorem M5 nagrzewa się do ponad 40°C

Procesor Apple M5 osiąga temperatury lekko poniżej 100°C – warto zwrócić uwagę na wykres taktowania, który pokazuje obniżanie częstotliwości rdzeni wraz ze wzrostem temperatury

Chip M5 podczas dużego obciążenia osiąga temperaturę około 98 °C – o kilka stopni niższą niż M4. Mimo że wentylator wkręca się na wyższe obroty i generuje więcej hałasu niż w poprzedniej wersji, procesor nadal obniża taktowanie, co wpływa na spadek wydajności. Dodatkowo klawiatura laptopa nagrzewa się do ponad 40 °C, co ma już przełożenie na komfort pracy z urządzeniem.