Nowy projekt w uniwersum Wiedźmina. CD Projekt RED szuka scenarzysty

Polskie studio CD Projekt RED cały czas intensywnie pracuje nad grą Wiedźmin 4, którą gracze mają dostać nie wcześniej niż w 2027 roku. Jednak to nie przeszkadza w rozwoju nowego projektu w świecie Wiedźmina - studio właśnie ogłosiło rekrutację na stanowisko głównego scenarzysty.

CD Projekt RED rozpoczęło rekrutację, która ujawnia przyszłe plany rozwoju całej marki Wiedźmin. W serwisie GameJobs.co pojawiło się ogłoszenie poszukiwania głównego scenarzysty do zupełnie nowego projektu osadzonego w tej znanej fantasy. W wymaganiach m.in. kierowanie rozwojem głównego wątku fabularnego i utrzymywanie "wizji i tonu Wiedźmina".

Scenariusz nowej przygody w świecie Wiedźmina

Chociaż zespół CD Projekt RED nadal pracuje nad Wiedźminem 4, jednocześnie szykuje kolejne narracyjne przedsięwzięcia. Zamieszczone ogłoszenie o pracę zwraca uwagę na potrzebę znalezienia doświadczonego scenarzysty, który będzie prowadził kreatywny zespół i opracuje fabułę nowej przygody w dobrze znanym uniwersum Andrzeja Sapkowskiego. "Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za tworzenie wciągających narracji, wciągających dialogów i innowacyjnych zadań do zupełnie nowej przygody osadzonej w uniwersum Wiedźmina" - czytamy w ogłoszeniu CDPR. Do obowiązków przyszłego scenarzysty, oprócz ścisłej współpracy z reżyserem gry, reżyserem narracji, reżyserem misji i głównym projektantem narracji, będzie należało m.in.: "kierowanie rozwojem głównego wątku fabularnego, zadań pobocznych i historii postaci" oraz "utrzymywanie wizji i tonu marki Wiedźmin".

Tak prezentuje się fragment ogłoszenia:

Stanowisko wymaga pracy w Bostonie w USA. Kluczowe zadania obejmują umiejętność tworzenia wciągających dialogów oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem twórczym. To stanowisko otwiera drogę do wzbogacenia świata Wiedźmina o nowe historie i postacie.

Kolejna nowa opowieść w świecie Wiedźmina?

Plotki mogę sugerować na przykład, że może to być spin-off lub bezpośrednia kontynuacja Wiedźmina 4. Równolegle z końcową fazą pracy nad tą grą, ruszają przygotowania nad nowym scenariuszem, co podkreśla strategiczne podejście studia do rozwijania marki - informuje serwis Ithardware. CD Projekt RED rozwija jednocześnie inne projekty, takie jak gry z uniwersum Cyberpunka. To pokazuje, że firma nie zamierza ograniczyć się do jednej serii, a ruch związany z nowym scenarzystą sygnalizuje ambicje budowania równoległych projektów w ramach istniejących światów. Choć spekulacje fanów na temat fabuły i bohaterów pojawiają się w mediach społecznościowych, to studio pozostaje oszczędne w udzielaniu szczegółowych informacji.

Ostatnia wydana przez CD Projekt Red duża wiedźmińska gra - "Wiedźmin 3: Dziki Gon" - skończyła w tym roku 10 lat. I nadal ma stałe grono wiernych graczy. Jak niedawno informowaliśmy, trzecia odsłona przygód Geralta, zawierająca dwa dodatki fabularne: "Serce z kamienia" oraz "Krew i wino", może doczekać się kontynuacji. W sieci pojawiły się bowiem spekulacje, że CDPR może pracować nad nowym, trzecim dodatkiem, a za jego rozwój miałoby odpowiadać studio Fool’s Theory. Na razie polskie studio ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza. Jedyną pewną informacją są trwające prace nad czwartą odsłoną serii roboczo nazywaną "Wiedźminem 4", z Ciri w roli głównej.

Źródło: ithardware.pl, zdjęcia: The Witcher/CDPR