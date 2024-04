Nowe słuchawki Real Blue TWS 3. Imponująca wydajność

Firma Teufel wprowadza na rynek słuchawki dokanałowe Real Blue TWS 3, wyposażone w true wireless i zaawansowaną technologię aktywnej redukcji szumów (ANC). Ten model wprowadza wiele udoskonaleń w porównaniu do swojego poprzednika.

Czym powinny cechować się najlepsze słuchawki douszne bezprzewodowe? Funkcjonalność, komfrot użytkowania, wydajność i znakomita jakość dźwięku. Firma Teufel chce spełnić te prawidła udostępniając zupełnie nowy model słuchawek. Poznajcie Real Blue TWS 3. Słuchawki te są zaopatrzone w najnowszą technologię aktywnej redukcji szumów od Teufel. W każdej słuchawce znajdują się trzy mikrofony – dwa zewnętrzne i jeden wewnętrzny, co pozwala na precyzyjne eliminowanie hałasu z otoczenia. Mikrofony te są również używane w trybie przezroczystości, który po aktywacji pozwala na dostrzeganie dźwięków z otoczenia, umożliwiając słyszenie np. ogłoszeń na dworcach bez konieczności zdejmowania słuchawek.

W standardzie, aktywowanie trybu przezroczystości odbywa się przez trzykrotne dotknięcie lewej słuchawki. Jednakże dzięki aplikacji Teufel Headphones, użytkownik może indywidualnie ustawić, które działanie jest aktywowane przez pojedyncze, podwójne, czy potrójne dotknięcie na każdej ze słuchawek.

Wydajność Real Blue TWS 3

Dzięki zastosowaniu technologii Bluetooth 5.3 oraz pojemnych baterii w słuchawkach i etui, Real Blue TWS 3 mogą działać długo bez potrzeby ładowania. Z włączonym ANC urządzenie pracuje przez około 5 godzin, bez ANC – do 9 godzin. Etui zapewnia możliwość do trzech dodatkowych pełnych ładowań, co daje łącznie 21 godzin pracy z ANC i do 37,5 godziny bez ANC. Ładowanie etui jest możliwe poprzez złącze USB-C lub bezprzewodowo.

Komfort i funkcjonalność to kolejne cechy słuchawek Real Blue TWS 3

Słuchawki REAL BLUE TWS 3 wspierają Google Fast Pair i posiadają funkcję wykrywania, czy są umieszczone w uchu, automatycznie pauzując odtwarzanie muzyki po ich wyjęciu. Aplikacja Teufel Headphones umożliwia sprawdzenie stanu naładowania baterii oraz dostosowanie ustawień equalizera. Zaimplementowanie dodatkowych mikrofonów i zaawansowanego algorytmu Airoha poprawia jakość dźwięku podczas rozmów.

Ulepszenia względem modelu Real Blue TWS 2:

Skuteczniejsze działanie hybrydowego ANC

Etui ładowane bezprzewodowo

Dłuższe działanie na baterii z wyłączonym ANC – łącznie 37,5 h zamiast 25,5.

Po trzy mikrofony w każdej słuchawce zamiast dwóch

Ochrona przed zachlapaniem IPX4 zamiast IPX3

Wsparcie dla Google Fast Pair

Detekcja założenia

Połączenie multipoint

Możliwość personalizacji działania przycisków

Zaawansowany algorytm polepszenia jakości rozmów Airoha

Cztery wersje kolorystyczne zamiast dwóch – Pure White, Night Black, Misty Green oraz Steel Blue

Ponadto Real Blue TWS 3 oferują:

Połączenie Bluetooth 5.3 z AAC

ANC z możliwością aktywacji trybu transparentnego

Kompatybilność z aplikacją Teufel Headphones dla Android i iOS

Przetworniki liniowe HD z dużymi, 12-milimetrowymi membranami

Sterowanie za pomocą paneli dotykowych oraz z poziomu aplikacji

Pięć par wkładek dousznych w zestawie, w rozmiarach XS, S, M, L i XL, wykonanych z antybakteryjnego silikonu

Cena i dostępność

Słuchawki Real Blue TWS 3 są już dostępne na stronie producenta za 689 zł.

Źródło: informacja prasowa