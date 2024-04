Razer wzbogacił swoją ofertę o nowe modele słuchawek Razer BlackShark V2 Pro przeznaczone dla PlayStation oraz Razer BlackShark V2 Pro dedykowane konsoli Xbox.

Jakie słuchawki gamingowe będą najlepsze? Gdy pojawia się ten temat, to mamy niemal gwarancję, że w rozmaitych zestawieniach nie zabraknie produktów Razer. Okazuje się, że firma poszerza swoją ofertę - poznajcie Razer BlackShark V2 Pro, czyli słuchawki stworzone dla konsolowych graczy, ale użytek zrobią z nich również gracze pecetowi.

Stworzone dla graczy

Bazując na renomowanych słuchawkach Razer BlackShark V2 Pro dla komputerów PC, nowe wersje zostały przystosowane do specyfikacji e-sportu oraz gier na konsolach PlayStation i Xbox, zapewniając bezkonkurencyjną jakość dźwięku, wyraźność komunikacji głosowej, długotrwałą baterię oraz maksymalny komfort noszenia.

"Zestaw słuchawkowy BlackShark nie bez powodu jest ikoną wśród profesjonalistów e-sportowych i zapalonych graczy. Wykorzystując naszą pozycję najlepszej marki gamingowych zestawów słuchawkowych, dostosowaliśmy je do konsol Xbox i PlayStation, ściśle współpracując z profesjonalnymi graczami. Naszym celem było udoskonalenie zestawu słuchawkowego i wprowadzenie ulepszeń, których wymagają gracze". - powiedział Nick Bourne, szef Razer Console, Mobile & Streaming Division.

Współpraca z profesjonalnymi zawodnikami e-sportu, takimi jak Hakis (z drużyny Alliance) oraz Shotzzy (z OpTic Gaming), pozwoliła na dokładne dostrojenie konsolowych edycji BlackShark V2 Pro, aby spełnić wysokie oczekiwania rywalizacji na najwyższym poziomie. Doskonała jakość dźwięku za sprawą mikrofonu Razer HyperClear Super Wideband Mic.

Wersje konsolowe słuchawek Razer BlackShark V2 Pro są wyposażone w odłączany mikrofon Razer HyperClear Super Wideband Mic, który gwarantuje doskonałą jakość dźwięku i akustykę. Dzięki rozszerzonemu zakresowi częstotliwości, mikrofon zapewnia zdumiewającą szczegółowość głosu gracza, co sprawia, że każda komunikacja z członkami zespołu jest krystalicznie czysta, z bogatymi, naturalnymi barwami dźwięku.

"Ten zestaw słuchawkowy zmienia zasady gry! Jest super lekki, niesamowicie wygodny, a wyrazistość dźwięku jest nie do przebicia. To naprawdę doskonały zestaw do e-sportu" - powiedział Brandon "Dashy" Otell, profesjonalny gracz Call of Duty dla OpTic.

Dźwięk czysty jak łza

Dodatkowo, najlepszy w swojej kategorii mikrofon w modelach BlackShark V2 Pro uzupełniony jest o innowacyjne, zastrzeżone 50-milimetrowe przetworniki TriForce Titanium. Ich tytanowe membrany, połączone z precyzyjnie dostrojonymi profilami dźwiękowymi, umożliwiają graczom osiągnięcie nieporównywalnej klarowności dźwięku i precyzji tonów, dając im przewagę nad przeciwnikami.

Słuchawki BlackShark V2 Pro są specjalnie przystosowane do gier na PlayStation i Xbox, zawierając predefiniowane profile audio dla gier takich jak Apex Legends, Call of Duty oraz Fortnite. Dla posiadaczy konsoli Xbox istnieje możliwość regulacji balansu między dźwiękiem z gry a komunikacją głosową bezpośrednio na urządzeniu, bez potrzeby dodatkowego oprogramowania.

Z kolei zaimplementowana technologia Razer HyperSpeed Wireless, czyli łączność bezprzewodowa 2,4 GHz, ogranicza opóźnienia, zapewniając bezbłędne dopasowanie audio do akcji na ekranie. Dzięki obecności Bluetooth oraz przyciskowi Razer SmartSwitch, użytkownicy mogą łatwo przełączać się między połączeniem 2,4 GHz a Bluetooth.

Ważą tylko 320 gramów, co przekłada się na wygodę użytkowania podczas długich sesji gier. Komfort noszenia podnoszą również miękka poduszka na pałąku, która nie uciska, oraz pasywna izolacja szumów dzięki zastosowaniu miękkich poduszek nauszników z pamięcią kształtu, co pozwala użytkownikom zanurzyć się w czystym i głębokim dźwięku.

Również dla graczy PC

Zestaw słuchawek BlackShark V2 Pro jest przeznaczony zarówno dla graczy konsolowych, jak i PC, oferując funkcje spełniające wymagania nawet najbardziej zaawansowanych użytkowników. Długotrwała bateria (do 48 godzin na konsoli i do 70 godzin na PC), innowacyjny mikrofon, przejrzysta jakość dźwięku oraz niespotykany komfort noszenia stawiają ten model na czele urządzeń audio dla graczy.

To nie wszystko

Razer poszerza także swoją linię słuchawek dla graczy o model BlackShark V2 X, przeznaczony dla użytkowników PlayStation i Xbox. Wyposażony w przetworniki Razer TriForce, mikrofon kardioidalny HyperClear oraz zaawansowaną technologię redukcji szumów, gwarantuje niezrównaną jakość dźwięku i komunikację. Lekka konstrukcja i poduszki z pianki z pamięcią kształtu zapewniają komfort przez cały czas użytkowania. Model ten jest kompatybilny z PC i wyposażony w złącze 3,5 mm, co czyni go wszechstronnym wyborem dla szerokiego kręgu graczy.

Cena i dostępność

Razer BlackShark V2 Pro i Razer BlackShark V2 X dla PlayStation oraz Xbox są dostępne w sprzedaży od 9 kwietnia 2024 r. na stronie Razer.com, w RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców. Cena modelu BlackShark V2 Pro wynosi 949 zł, natomiast za słuchawki BlackShark V2 X zapłacić trzeba 259 zł.

Źródło: Razer, zdjęcie otwarcia: Razer