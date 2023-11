Google zmienia zasady publikowania nowych aplikacji w sklepie Google Play. Programiści muszą liczyć się z większymi wymaganiami odnośnie testowania oprogramowania, ale zmiany mają wpłynąć na lepszą jakość i większe bezpieczeństwo aplikacji.

Sklep Google Play to najlepsze źródło aplikacji na telefon, jednak nadal znajdziemy tam sporo niedopracowanego lub nawet szkodliwego oprogramowania wykradających dane użytkowników. Firma Google chce z tym walczyć i wprowadza nowe zasady dla programistów z kontem utworzonym po 13 listopada - żeby opublikować aplikacje w sklepie, będą musieli oni musieli spełnić konkretne wymagania.

Dłuższe testowanie aplikacji

Google wprowadziło wymóg dłuższego testowania oprogramowania. Dana aplikacja będzie musiała być testowana co najmniej przez 20 testerów nieprzerwanie przez co najmniej 14 dni. Takie rozwiązanie ma lepiej weryfikować poprawne działanie, zachowanie i użyteczność aplikacji przed jej publicznym udostępnieniem.

Przez cały okres testowania aplikacji, programiści powinni reagować na opinie testerów i poprawiać zgłoszone błędy. Konsola Play przewiduje różne typy ścieżek testowania aplikacji, dzięki czemu programiści mogą stopniowo zwiększać liczbę testów i udoskonalać aplikację. Przewidziano testowanie wewnętrzne, testowanie zamknięte, testowanie otwarte i wreszcie wypuszczenie aplikacji do produkcji (publicznego dostępu).

Przy okazji warto dodać, że nadchodzący system - Android 14 zaoferuje nowe opcje przydzielania uprawnień aplikacjom (np. dana aplikacja będzie mogła poprosić o dostęp do konkretnego zdjęcia lub filmu, zamiast całej galerii zdjęć).

Nowe wymagania dla programistów

Programiści będą musieli ubiegać się o przyznanie numeru DUNS, który będzie niezbędny do przeprowadzenia weryfikacji konta. Google będzie również wymagać od programistów podania dodatkowych informacji, by w razie potrzeby wykorzystać je do egzekwowania odpowiedzialności prawnej.

Weryfikacja konta będzie niezbędna do publikowania aplikacji w sklepie Google. Gigant stawia sprawę jasno - niezweryfikowane konta i opracowane aplikacje będą automatycznie usuwane ze sklepu Google Play.

