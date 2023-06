Sklep Google Play to najlepsze źródło aplikacji na telefon. Nic nie jest jednak doskonałe i tam również mogą znaleźć się programy, które poza spełnianiem obiecywanej funkcji kradną dane użytkownika. Google szybko usuwa je z katalogu, ale z telefonu musimy odinstalować je sami.

Szkodliwe aplikacje na Androida, które kradną dane użytkowników, można by nazwać problemem marginalnym. Nie byłoby to jednak do końca słuszne stwierdzenie, bo z raportów wynika, że regularnie trafiają one na miliony telefonów. Dlatego zawsze warto uważać i jeśli tylko któraś z nazw wymienionych w tym newsie widnieje na ekranie twojego smartfona, to czym prędzej usuń taką aplikację – dla własnego bezpieczeństwa

Te aplikacje na Androida kradną dane logowania do Facebooka

Listę szkodliwych aplikacji odnajdujemy na przykład w raporcie firmy Dr.Web. Znajduje się tam 9 aplikacji, które łącznie zostały pobrane prawie 6 milionów razy. Zidentyfikowano w nich trojana Android.PWS.Facebook.13, którego zadanie polega na kradzieży danych logowania do Facebooka. Wyświetla spreparowany formularz logowania – dane, które w nim wpiszemy zamiast do facebookowego systemu trafiają najpierw na serwery cyberprzestępców.

Aplikacje – między innymi edytor zdjęć, narzędzie optymalizujące pamięć czy program fitness – zostały już usunięte ze sklepu Google Play, ale na twoim telefonie mogą znajdować się nadal. W takim przypadku jak najszybciej je usuń – chodzi o:

App Lock Keep

App Lock Manager

Horoscope Daily

Horoscope Pi

Inwell Fitness

Lockit Master

PiP Photo

Processing Photo

Rubbish Cleaner

Te aplikacje szpiegują cię na telefonie

Ta sama firma Dr.Web zidentyfikowała także inne zagrożenie. W aplikacjach na Androida, które łącznie pobrano przeszło 400 mln razy odkryła moduł SpinOk, który nie dość że wyświetla dodatkowe reklamy, to jeszcze jest w stanie szpiegować użytkowników, wykradając zawartość schowka, odczyty z żyroskopu i szczegóły na temat plików w pamięci urządzenia. Na pewno tego nie chcesz, więc bez zawahania usuń z telefonu:

Biugo - video maker&video editor

CashEM: Get Rewards

Cashzine - Earn money reward

Crazy Drop

Fizzo Novel - Reading Offline

MVBit - MV video status maker

Noizz: video editor with music

Tick: watch to earn

Vfly: video editor&video maker

Zapya - File Transfer, Share

Te aplikacje wykradają kontakty i wiadomości SMS

Zespół Zscaler ThreatLabz przedstawił z kolei listę 11 szkodliwych aplikacji, w których zaszyty został Joker. Za jego sprawą programy z kategorii, takich jak komunikacja, fotografia czy zdrowie i fitness, potrafią wykradać kontakty i wiadomości SMS, a także bez naszej zgody zapisywać nas do subskrybowania usług WAP. Bezzwłocznie odinstaluj:

Comply QR Scanner

delux Keyboard

Font Style Keyboard

Free Affluent Message

PDF Converter Scanner

PDF Photo Scanner

Print Scanner

Private Message

Read Scanner

Saying Message

Translate Free

Nieco później Securelist dopisał do tej listy jeszcze trzy pozycje z Jokerem:

Blood Pressure App

Camera PDF Scanner

Style Message

To tylko część aplikacji, które stanowią zagrożenie. Warto śledzić tego typu informacje, aby nie paść ofiarą oszustów. To podstawowa zasada bezpieczeństwa.

Źródło: Dr.Web, Zscaler ThreatLabz, Securelist