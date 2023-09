Aplikacja sklepów Żabka towarzyszy nam już od 2019 roku, z kolei Biedronka może się pochwalić swoją aplikacją od nieco ponad roku. Czy znacie tę funkcję, dzięki której możecie zgarnąć rabat na losowy artykuł?

Oczywiście inne sklepy też mają swoje aplikacje mobilne, w których możemy zapoznać się z ofertą promocyjnej gazetki, korzystać z niej jako z karty lojalnościowej lub zbierać różnego rodzaju punkty, które można wymienić na to co tam sobie sklep wymyśli. Aldi próbuje nas przyciągnąć, oferując przepisy na dania z ich produktów, dostępne z poziomu aplikacji, a Lidl próbuje nas zauroczyć zapożyczonym z gier mobilnych systemem skłaniającym do codziennego odwiedzania, by kliknąć sobie kolejny kupon promocyjny z listy. Z kolei rozwiązanie zaproponowane przez Żabkę i Biedronkę jest odrobinę bardziej interesujące, być może jedynie ze względu na formę podania, jednak zwraca uwagę.

Wylosuj sobie promocję?

Zarówno aplikacja Biedronki, jak i popularna Żappka pozwala nam codziennie wylosować sobie promocję na jeden produkt, która jest „spersonalizowana”. Czyli aplikacja na podstawie zarejestrowanych z użyciem karty lojalnościowej wzorców naszych zakupów sprawdza jakimi produktami możemy być zainteresowani i na tej podstawie losuje wśród nich dla nas promocję, której normalnie nie dostałaby inna osoba.

Rozwiązanie to pierwsza wprowadziła Biedronka w postaci funkcji Shakeomat. W tej wersji musimy mocno potrząsnąć telefonem, aby „wytrząsnąć” sobie promocję. Może to wyglądać trochę głupio w sklepie, ale po uzyskaniu promocja dostępna jest przez cały dzień, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by „potrzepać” sobie w domu... mam na myśli aplikację, rzecz jasna...

Reakcja na popularność Shakeomatu

Shakeomat Biedronki pojawił się w maju 2022 roku i okazał się takim sukcesem, że w lutym 2023 sieć postanowiła podwoić codzienne losowania. Od tego czasu możemy „wytrząsnąć” sobie dwie promocje dziennie. Według informacji podawanych przez portal Wiadomości Spożywcze w lipcu liczba konsumentów korzystających z biedronkowej aplikacji wynosiła około 7 milionów osób.

Na sukces rozwiązania Biedronki zareagowała Żabka, która swoją aplikację posiada już od bardzo dawna. W maju 2023 roku w Żappce pojawiła się Piniata. Raz dziennie klienci mogą rozbić wypchanego zwierza, aby odebrać dla siebie promocję, na podobnej zasadzie co w Biedronce. Na szczęście nie trzeba tutaj potrząsać telefonem, rzucać nim, kręcić kółeczek ani po nim stepować, wystarczy kilka razy tapnąć palcem piniatę, a ta się rozpadnie, dając nam kod na promocję.

