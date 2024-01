Na stoisku DeepCool podczas targów CES 2024 w Las Vegas nie ma nudy. Zaprezentowano nowe obudowy, a także komputer przerobiony na wzór robota bojowego.

Trwające w pierwszej części stycznia 2024 roku targi Computer Electronics Show przykuwają uwagę fanów elektroniki z całego świata. Producenci stają więc na głowie, aby to właśnie ich sprzęt trafił na usta wszystkich. DeepCool, czyli producent chłodzenia podzespołów PC oraz obudów, znalazł na to bardzo ciekawy sposób.

Strzelający komputer to prawdziwy “obrońca Twojego domu

DeepCool od lat jest marką znaną z produkcji dopracowanego sprzętu komputerowego. Wyspecjalizowała się w dostarczaniu naprawdę skutecznego chłodzenia podzespołów komputerowych, na przykład CPU. Chcąc zwrócić uwagę na bardzo ciekawe obudowy, DeepCool podczas targów CES 2024 w Las Vegas pokazało “robota bojowego” bazującego na ich obudowie DeepCool Quadstellar Infinity White Edition, którą zobaczyliśmy na CES 2023. Zeszłoroczna obudowa była wyjątkowa ze względu na wygląd i możliwości - zapewniała świetne chłodzenie. Teraz jednak umieszczono ją na platformie z nogami.

Najwyraźniej ktoś w DeepCool chciał, aby była to nie tylko obudowa chłodząca, ale też chodząca. Ale koniec żartów - dodatkowe nogi to nie jedyna zmiana. Do obudowy przymocowano bowiem dwa karabiny maszynowe. Gdy sprzęt namierzy swój cel, na przykład intruza w domu, który chce oderwać Cię od ulubionej gry, może go nieźle nastraszyć. Szybkostrzelność to w przypadku tego sprzętu aż 500 strzałów na minutę. Na szczęście, to tylko imitacja, choć wydająca naprawdę realistyczne odgłosy.

Poza niesamowitym wyglądem również specyfikacja sprzętu robi wrażenie:

procesor Intel Core i7-12700KF z chłodzeniem wodnym DeepCool LS720 White,

pamięć RAM Kingston Fury DDR5-6000 o pojemności 64 GB

grafika ASUS Dual RTX 4070 OC Whiote

dysk SSD 2TB ADATA 800 Legend

zasilacz 1000W Deepcool PX1000G White Edition,

aż osiem wiatraków DeepCool CF120+,

obudowa DeepCool Quadstellar Infinity White Edition (nigdy nie weszłą do produkcji)

Warto zwrócić uwagę na dość skomplikowany, zaawansowany proces produkcji komputera-robota. Podstawa i nogi zostały wykonane na zamówienie. są zespawane z blachy talowej 302. Mniejsze elelementy, jak nóżki, podpórki, czy mocowanie karabinów wykonano natomiast przy pomocy drukarki 3D. Podobnie stworzono elementy “broni”, czy uchwyty na amunicję. Trzeba przyznać, że całość robi wrażenie.

Nowe obudowy DeepCool zaprezentowane podczas CES 2024

Oczywiście, na stoisku DeepCool nie brakuje też bardziej zwyczajnych sprzętów. Na uwagę zasługują dwie nowe serie obudów: CH160 Digital oraz CH360. Dopisek “Digital” oznacza w przypadku tej pierwszej, że użytkownik może na bieżąco podejrzeć parametry swojego sprzętu. Wcześniej chłodzenia procesorów DeepCool w odmianie Digital posiadały ekraniki do prezentowania aktualnych danych. W przypadku obudowy DeepCool CH160 Digital możemy natomiast dowiedzieć się w czasie rzeczywistym wszystkiego nie tylko o CPU, ale też innych komponentach.

Wyświetlacz na obudowie składa się z siedmiu segmentów. Sama konstrukcja obudowy to natomiast pionowa “wieża” SFF nastawiona na zapewnienie jak najlepszego chłodzenia. Panele boczne są więc mocno “przewiewne”. Z aż trzech stron obudowy mamy wykończenie z siatki. Możemy tam zamontować kartę graficzną o długości dochodzącej do 305 milimetrów. Możliwe jest również wykorzystanie tego miejsca w celu montażu chłodnicy wodnej. W obudowie CH160 Digital zmieści się płyta główna Mini-ITX i zasilacz ATX lub SFX-L o długości do 140 mm. Jeśli nie zależy Ci natomiast na wyświetlaczach informujących na żywo o parametrach Twojego PC, możesz wybrać nieco tańszą wersję - obudowę DeepCool CH160.

Kolejną nowością jest obudowa DeepCool CH360. Jej rozmiar jest większy (Micro-ATX), warto zwrócić też uwagę na sporą szerokość. Można powiedzieć, że CH360 jest nieco mniejszą wersją znanej już obudowy DeepCool CH560. Z przodu nowej obudowy w formie wieży znajdziemy wykończenie z siateczki i miejsce na dwa wentylatory 140 mm. Z boku również niektóre elementy wykonano z siateczki, bez trudu zamontujemy tam chłodnicę. Ponad połowa powierzchni jest jednak ze szkła, co wygląda po prostu niesamowicie. W połączeniu z efektownym podświetleniem RGB nasz PC może zostać prawdziwą ozdobą pokoju. Także w tym wypadku możemy wybrać wariant CH360 Digital z dodatkowym ekranem do monitorowania pracy sprzętu.

Źródło zdjęć: https://www.reddit.com/r/Deepcool/comments/18qjbos/ces_2024_build_for_deepcool/