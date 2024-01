Intel pracuje nad nowymi procesorami, które trafią do nadchodzących komputerów i laptopów. Podczas targów CES 2024 poznaliśmy pierwsze szczegóły o sprzęcie - głównym motorem napędowym ma być wsparcie dla sztucznej inteligencji.

Prezentacja nowych procesorów Intel Core 14. generacji to nie jedyna nowość z targów CES 2024. Producent zapowiedział też kolejne generacje procesorów: Arrow Lake i Lunar Lake, które trafią do nowych komputerów i laptopów jeszcze w tym roku.

Procesory Intel Arrow Lake

Procesory Arrow Lake pojawią się w komputerach stacjonarnych i laptopach – według producenta mają być to pierwsze procesory do gier z akceleratorem AI (co już nie jest aktualne, bo kilka dni temu AMD zaprezentowało procesory Ryzen 8000G z jednostką wspomagającą AI).

Producent nie zdradził szczegółów dotyczących konstrukcji układów, ale mają one bazować na usprawnionej architekturze modeli Meteor Lake (przeznaczonych typowo do laptopów). Jednostki połączą kilka chipletów wykonanych w różnych procesach litograficznych.

Według nieoficjalnych informacji krążących w sieci, procesory Arrow Lake mają korzystać z nowych płyt głównych z podstawką LGA 1851.



Procesory Intel Arrow Lake i Lunar Lake mają zadebiutować jeszcze w tym roku

Procesory Intel Lunar Lake

Sporą ciekawostką mogą być modele Intel Lunar Lake, które mają napędzać kompaktowe laptopy (zastąpią one tutaj modele Meteor Lake). Producent chwali się ponad 3-krotnym wzrostem wydajności w zastosowaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Michelle Johnston Holthaus, wiceprezes firmy Intel i dyrektor generalny Client Computing Group, podczas konferencji zaprezentowała próbkę inżynieryjną procesora Lunar Lake (widać tutaj układ krzemowy połączony z podsystemem pamięci RAM).

"Nasza realizacja tego produktu była doskonała i z przyjemnością mogę powiedzieć, że już wysyłamy układy do partnerów. [Chip został] uruchomiony i działa. Radzi sobie bardzo dobrze. A Lunar Lake to naprawdę kolejny poziom wydajności AI dla cienkich i lekkich komputerów".

