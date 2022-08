Nowości w Xbox Game Pass

Co na obecny miesiąc Microsoft przygotował dla osób korzystających z usług Game Pass? Znów jest nieźle.

Znów, bo abonenci Xbox Game Pass i PC Game Pass dość często mają okazję cieszyć się ciekawymi produkcjami dorzucanymi do dostępnego katalogu. Było tak nie dalej jak w lipcu i chyba również teraz wiele osób znajdzie coś dla siebie.

Sierpniowe nowości w Game Pass

Ghost Recon Wildlands (chmura, konsole, PC) – już dostępny

Shenzhen I/O (PC) – już dostępny

Turbo Golf Racing (chmura, konsole Xbox Series X/S, PC) – już dostępny

Two Point Campus (chmura, konsole, PC) – od 9 sierpnia

Cooking Simulator (chmura, konsole, PC) – od 11 sierpnia

Expeditions: Rome (PC) – od 11 sierpnia

Offworld Trading Company (PC) – od 11 sierpnia

Ghost Recon Wildlands najgłośniejszy, ale zwróćcie uwagę na Two Point Campus

Jeśli chodzi o rozpoznawalność, przed szereg wysuwa się strzelanka Ghost Recon Wildlands. Sympatycy RPG mogą spojrzeć przede wszystkim na Expeditions: Rome, ale kto wie czy w ogólnym rozrachunku największego wzięcia nie będzie miał Two Point Campus.

Strategia ekonomiczna przygotowana przez Two Point Studios (tego od Two Point Hospital) trafi do Xbox Game Pass i PC Game Pass na premierę. Póki co trzeba bazować na pojawiających się w sieci recenzjach, które okazują się bardzo pozytywne. Średnia wyraźnie przekroczyła 80%, budowanie uniwersytetu marzeń i zarządzie nim okazuje się, przynajmniej dla branżowych dziennikarzy, wciągającą rozrywką.

Źródło: news.xbox