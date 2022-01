I w tej plotce było ziarno prawy. Microsoft finalizuje kolejną bardzo dużą i istotną dla całego rynku transakcję z Activision Blizzard w tle.

Microsoft przejmuje Activision Blizzard

Można już chyba twierdzić bez cienia wątpliwości w tle, że Microsoft przypuścił dużą ofensywę na branżę gier. Objawia się to między innymi zakupami. Tym razem udało się upolować Activision Blizzard. Za ile? Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, transakcja opiewa na 95 dolarów za akcję, w ramach transakcji gotówkowej o wartości 68,7 mld dolarów.

Można dyskutować na temat tego, czy Microsoft dobrze zainwestował. Pewne fakty są jednak niepodważalne. Activision Blizzard to około 10 000 pracowników, a przede wszystkim prawa do wielu marek doskonale znanych większości graczy. Mowa chociażby o Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty czy Candy Crush, nie bez znacznia mogą okazać się również e-sportowe zmagania pod szyldem Major League Gaming.

Microsoft trzecią siłą w branży gamingowej

Cała operacja związana z przejęciem ma zostać sfinalizowana w 2023 roku podatkowym. Podanie informacji do wiadomości publicznej to jednak jasny przekaz, że wszelkie szczegóły zostały już dogadane, a zielone światło wyraziły zarządy firm Microsoft i Activision Blizzard. Po zamknięciu transakcji Microsoft stanie się trzecią co do wielkości firmą zajmującą się grami. Pod najważniejszym dla firm względem przychodów, będzie miał przed sobą już tylko Tencent i Sony.

„Przez ponad 30 lat nasze niezwykle utalentowane zespoły tworzyły jedne z najbardziej udanych gier. Połączenie talentów Activision Blizzard i niezwykłych marek z technologią Microsoft, dystrybucją, ambitną wizją i wspólnym zaangażowaniem w gry oraz integrację pomoże nam zapewnić dalsze sukcesy w coraz bardziej konkurencyjnej branży.” - Bobby Kotick, dyrektor generalny Activision Blizzard

Póki co Activision Blizzard będzie działać niezależnie, po dopięciu ostatnich szczegółów zacznie polegać Philowi Spencerowi, dyrektorowi generalnemu Microsoft Gaming. Potwierdzono już także, że zmiany kadrowe nie obejmą najwyższego szczebla Activision Blizzard, tu dyrektorem generalnym pozostanie Bobby Kotick.

„Do czasu zamknięcia tej transakcji Activision Blizzard i Microsoft Gaming będą nadal działać niezależnie. Gdy umowa zostanie sfinalizowana, Activision Blizzard będzie podlegać mnie jako dyrektorowi generalnemu Microsoft Gaming.” - Phil Spencer, dyrektor generalny Microsoft Gaming

Jak zawsze w takim przypadku będą pojawiać się pytania, co oznacza to dla graczy? I jak zawsze można stwierdzić tylko tyle, że odpowiedź przyniesie czas.

Źródło: Microsoft