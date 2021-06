Czy to dobrze, że tak duży tytuł jak nowy Battlefield powstaje z myślą nie tylko o nowej, ale też poprzedniej generacji konsol? Zdania już są podzielone, a znani w branży informatorzy tylko dolewają oliwy do ognia.

PS4 i Xbox One mogą mieć problem z nowym Battlefieldem

Początkowo sugerowano, że będziemy mówić tu o projekcie prawdziwie next-genowym. Dość szybko jednak ucięto spekulacje potwierdzając, że premiera odbędzie się nie tylko na PC, PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S, ale również na PlayStation 4 i Xbox One. Trudno być tym szczególnie zaszokowanym, zwłaszcza, że podobne decyzje podejmują też inni, ostatnio chociażby Sony.

Przedstawiciele EA, co też nie powinno dziwić, dość delikatnie sugerowali, iż trzeba przygotować się na pewne różnice w oprawie oraz działaniu gry na nowej i poprzedniej generacji. Tom Henderson, który zdradza chyba najwięcej informacji odnośnie omawianej gry, jest zdecydowanie bardziej wylewny. Dziś nie pozostał złudzeń posiadaczom starszych konsol. Tak naprawdę powinni przygotować się na inną grę.

Ostatnio chyba najdobitniej na przykładzie Cyberpunk 2077 przekonaliśmy się, że PlayStation 4 i Xbox One bywają już dla twórców najbardziej rozbudowanych projektów problematyczne. Tak naprawdę dopiero po premierze dowiemy się, jak z trudnym zadaniem poradziło sobie DICE i pomagające mu ekipy.

Można być jednak pewnym, że różnice nie ograniczą się tutaj do niższej rozdzielczości i płynności. Na starszym sprzęcie z pewnością nie zobaczymy też rozbudowanego modelu zniszczeń, który ma być jedną z wizytówek nadchodzącej gry.

Battlefield, a może Battlefield 2042?

Wśród wielu niewyjaśnionych jeszcze kwestii znajduje się nawet finalny tytuł gry. Przez długi czas mówiono, iż w ręce graczy trafi Battlefield 6, ale wraz z informacjami o tzw. miękkim reboocie wszystko zaczęło zmierzać w kierunku najprostszego tytułu Battlefield.

Ostatecznie może ziścić się jeszcze inny scenariusz. Na ostatniej prostej przed oficjalną zapowiedzią do sieci trafiają sugestie, iż EA i DICE zdecydują się na wydanie Battlefield 2042. Jeśli tak to będzie to bezsprzecznie odniesienie do okresu, w którym umiejscowiono akcję gry. Sugestie co do „niedalekiej przyszłości” płynęły także z obozu EA.

Wyczekujący nowej odsłony tej popularnej i lubianej serii już wkrótce poznają najważniejsze szczegóły. EA potwierdziło, iż oficjalna zapowiedź odbędzie się 9 czerwca.

Być może od razu podana zostanie dokładna data premiery, już wcześniej obiecano, że gra zadebiutuje w tegorocznym okresie świątecznym. Można spodziewać się też beta testów, być może jeszcze w wakacje.

Źródło: twitter - @_Tom_Henderson_, @BF2042News