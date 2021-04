Wygląda na to, że jeszcze chwila cierpliwości i ciekawość wyczekujących oficjalnej zapowiedzi nowego Battlefielda zostanie zaspokojona.

Battlefield 6 zadebiutuje pod koniec tego roku

Nieoficjalnych doniesień na temat kolejnej odsłony tej popularnej serii strzelanek ostatnio przybywa. Kiedy zostaną zastąpione konkretnymi informacjami i materiałami opublikowanymi przez producenta lub EA? Wkrótce. Niestety takie określenie musi nam wystarczyć, niemniej wiele prawdopodobne, że chodzi o maj.

Jednocześnie potwierdzono coś chyba jeszcze ważniejszego. Nowy Battlefield zadebiutuje pod koniec tego roku, jak to określono - w okresie świątecznym. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że będzie to największa gra w historii serii, a zarazem ta przygotowana przez największą liczbę osób. Pracuje nad nią klika zespołów, w tym Criterion Games tymczasowo odciągnięte od kolejnego Need for Speed.

„Rok 2021 to dla nas w DICE ekscytujący czas. Współpracując z innymi światowej klasy studiami deweloperskimi pod skrzydłami Electronic Arts, mamy największy zespół w historii, pracujący nad grą z serii Battlefield na konsole i PC. Nasi przyjaciele z Criterion i DICE LA współpracują z nami nad wspólną wizją gry, podczas gdy zespół w Göteborgu wynosi technologię w grze na wyższy poziom. Wspólnie tworzymy coś oszałamiającego, a efekty naszej pracy będziecie mogli zobaczyć w ostatnich miesiącach 2021 roku.” - Oskar Gabrielson, dyrektor generalny DICE

The article highlights "All brought to life with the power of next-gen consoles and PCs." - A small indication that #BATTLEFIELD might not be coming to the PlayStation 4 and Xbox One platforms. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 22, 2021

Tylko PC i nowe konsole?

Akcentując skalę nowej gry wspomniano o pełnym wykorzystaniu możliwości PC oraz konsol nowej generacji. Nie rozwiewa to wątpliwości odnośnie tego, czy premiera odbędzie się również na PlayStation 4 oraz Xbox One. Wedle niektórych informatorów możliwe, że nie. Battlefield 6 ma imponować nie tyle samą wielkością, co również oprawą oraz rozbudowanym systemem destrukcji otoczenia. Prawdopodobnie pojawią się też klęski żywiołowe urozmaicające i widoki i zmagania.

„Gra zawiera wszystko, za co kochamy serię Battlefield – i wynosi to na zupełnie nowy poziom. Epicka skala. Wojna totalna. Szalone, niespodziewane momenty. Zmieniająca rozgrywkę destrukcja. Widowiskowe bitwy, wypełnione większą liczbą graczy i ilością zniszczenia niż kiedykolwiek przedtem. Wszystko to dzięki możliwościom PC i konsol nowej generacji.” - Oskar Gabrielson, dyrektor generalny DICE

Czekacie? Poza nową główną odsłoną serii powstaje również Battlefield na urządzenia mobilne, który ma zadebiutować w przyszłym roku.

Źródło: ea, twitter - @_Tom_Henderson_

Warto zobaczyć również: