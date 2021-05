I jak obstawiliście? Nie robiąc z tego wielkiej tajemnicy od razu wyjaśnimy, że najnowsza część tej doskonale znanej serii jednak trafi na PS4 i Xbox One.

Battlefield 6 na obecnej i poprzedniej generacji konsol

Wątpliwości było sporo, także z racji informacji, jakie publikował Tom Henderson. Zasugerował, iż Battlefield 6 może zostać wydany wyłącznie na PC oraz PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S, a w celu zwiększenia liczby graczy gra już na premierę miałby trafić do usługi Xbox Game Pass. Tego ostatniego nadal wykluczyć nie można, aczkolwiek co do platform docelowych nowej części serii Battlefield wątpliwości już nie ma.

Andrew Wilson (CEO firmy EA) potwierdził, iż gracze mogą nastawiać się na zabawę na PC, a także konsolach PlayStation i Xbox nowej oraz poprzedniej generacji. Zaznaczył przy tym, że szykowane są innowacje, które zostaną wprowadzone wyłącznie na najwydajniejszych platformach, ale to akurat żadne zaskoczenie.

Pewne jest, że posiadacze PS4 i Xbox One będą musieli pogodzić się z ograniczeniami. I niewykluczone, że nie skończy się tylko na gorszej oprawie graficznej i mniej spektakularnych efektach (jedną z nowości będą klęski żywiołowe), ale też chociażby na sieciowych bitwach na mniejszą skalę. Być może niektórych trybów rozgrywki w ogóle się tutaj nie uświadczy.

Wedle obietnic, premiera zgodnie z planem

Andrew Wilson ponownie podkreślił również, że nie zmieniają się założenia co do daty premiery. Nowy Battlefield ma zostać wydany w trzecim kwartale tego roku finansowego, czyli w okresie od 1 października do 31 grudnia. Można obstawiać, że wydawca zdecyduje się na szeroko pojęty okres świąteczny.

Chociaż w ostatnich tygodniach spekulacji przybyło, gra wciąż jest dość tajemnicza. Oficjalnie na temat rozgrywki nie powiedziano jeszcze nic. Kiedy się to zmieni? Kilka dni temu EA potwierdziło, że pierwsza prezentacja gry odbędzie się w czerwcu.

Czekacie? Jak oceniacie decyzję EA co do wydania gry także na konsolach poprzedniej generacji?

