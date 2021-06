Najwyraźniej duża ilość przecieków na temat nowego Battlefielda nie wypłynęła na plany EA związane z pierwszą prezentacją.

Battlefield 6 zostanie pokazany 9 czerwca

Nie da się ukryć, że przecieków na temat nowej odsłony jednej z najpopularniejszych serii strzelanek w ostatnim czasie przybyło. Ba, okazały się one nawet dość konkretne, ale DICE i EA nie wydają się z tego powodu panikować. Każdemu producentowi i wydawcy zależy na jak największym rozgłosie, również w tym przypadku doczekaliśmy się zatem zapowiedzi zapowiedzi, przez niektórych nielubianej, ale coraz popularniejszej formy promowania gier.

Już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że nowy Battlefield 6 zostanie zaprezentowany w czerwcu. W końcu przedstawiono konkretną datę. Wybór padł na 9 czerwca, pierwsze informacje i materiał wideo zobaczymy o godzinie 16:00 polskiego czasu.

Pierwszy zwiastun nie będzie zaskoczeniem

Wspomniane konkretne przecieki to nie tylko pierwsze screeny. Szczegóły co do przygotowywanego zwiastuna zdradzał między innymi Tom Henderson, finalnie do sieci zaczęły trafiać nawet przygotowane przez fanów sceny, które powinny pojawić się w oficjalnym materiale. Tyle, że w lepszej jakości.

Jakby tego było mało, dziś w sieci wylądowało kilka kolejnych screenów. Tym razem mowa o tych, które pochodzą z testów wersji alfa. Przywoływany już Tom Henderson donosi, iż są autentyczne. Potwierdzają one doniesienia odnośnie umiejscowienia akcji w niedalekiej przyszłości, dostępnych gadżetach i nowościach takich jak klęski żywiołowe.

Wybrani gracze otrzymają możliwość przetestowania gry, najprawdopodobniej jeszcze w wakacje. Premiery finalnej wersji należy spodziewać się pod koniec roku. EA oficjalnie wspominało już o okresie świątecznym. Rzuciło w tym celu niemal wszystkie siły na pokład, Battlefield 6 tworzy kilka zespołów.

Źródło: twitter - @Battlefield, @_Tom_Henderson_, youtube - ThitChienXu