Nie zdążyło pojawić się wiele przecieków, a Redmi 9 doczekał się oficjalnej premiery. Zaprezentowano go w Hiszpanii, ale dostępność smartfona będzie zdecydowanie szersza. Co dokładnie zaoferuje?

Redmi 9 może namieszać w sektorze budżetowych telefonów

Po oddzieleniu marek Xiaomi i Redmi, to w ramach tej drugiej oferowane są najtańsze propozycje. Redmi 8 to obecnie dobry telefon do około 700 zł. W przypadku omawianej nowości będzie nieco drożej, ale też można oczekiwać zauważalnie lepszych parametrów.

Redmi 9 przynosi korekty najważniejszych elementów specyfikacji. Ma większy (6.53 cala) wyświetlacz o wyższej (Full HD+) rozdzielczości, a procesor MediaTek Helio G80 zastąpił Qualcomm Snapdragon 439. W oczy od razu rzuca się również rozbudowany aparat fotograficzny składający się z czterech obiektywów - głównego 13 Mpix, szerokokątnego 8 Mpix, makro 5 Mpix oraz sensora do pomiaru głębi.

Specyfikacja Redmi 9 w szczegółach

6.53-calowy ekran 19.5:9, 2340x1080 pikseli, Corning Gorilla Glass 3

ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G80

3 GB / 4 GB pamięci RAM

32 GB / 64 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

aparat główny 13 Mpix f/2.2 + 8 Mpix f/2.2, 118° + 5 Mpix f/2.4 + 2 Mpix

aparat przedni 8 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, dual SIM

bateria 5020 mAh, ładowanie 18W

wymiary 163.32 x 77.01 x 9.1 mm

waga 198 g

Jak na budżetową propozycję powyższe zestawienie parametrów wygląda bardzo solidnie. Podobać może się z pewnością bateria o dużej pojemności 5020 mAh z ładowaniem 18W oraz dobre zaplecze komunikacyjne, nie wyłączając NFC.

Ekran pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 3, obudowa to natomiast tworzywo sztuczne. Chyba nikt nie spodziewał się jednak czegoś innego.

Ile kosztuje Redmi 9?

Póki co znamy ceny smartfona na wspomnianym rynku hiszpańskim. Wariant 3/32GB kosztuje tam 149 euro, za wariant 4/64GB tamtejsi klienci będą musieli natomiast zapłacić 179 euro.

W prostym przeliczeniu daje to około 665 złotych oraz około 800 złotych. Można jednak sądzić, że w oficjalnej polskiej dystrybucji będzie nieco drożej.

