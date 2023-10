Kupno telefonu może przyprawiać o ból głowy. Zwłaszcza jeśli dysponuje się bardzo ograniczonym budżetem. Czy w 2023 r. da się kupić dobry ale tani smartfon? Tak, a tym rankingu znajdziesz propozycje, które to potwierdzają.

Ranking smartfonów do 700 zł

Część telefonów, które jeszcze kilka/kilkanaście miesięcy temu kosztowały poniżej 700 zł, teraz kosztują nawet ok. 1000 zł. Inflacja odbija się także na tym sektorze rynku. Mimo tego, że specyfikacje modeli oferowanych w najniższych cenach są coraz słabsze, tanie telefony do 700 zł wciąż cieszą się dużym powodzeniem.

Producenci muszą się dwoić i troić, by zmieścić się w tym limicie cenowym, więc często stosują tańsze procesory i inne komponenty. Możliwe jest jednak wyłowienie urządzeń wartych uwagi. Dopłacając ok. 200-300 zł możemy mieć zauważalnie lepszy, szybszy i bardziej godny polecenia sprzęt. Jeśli możesz sobie na to pozwolić sprawdź nasz ranking z telefonami do 1000 zł.

Jaki telefon do 700 zł kupić? Oto polecane modele w 2023 roku:​

Czy telefon za 700 zł może być dobry?

W ostatnim czasie prym wiodą tutaj głównie chińskie marki, przede wszystkim realme, Motorola, ale też np. nowy na polskim rynku Infinix. Telefony Xiaomi i Redmi w tej cenie co do zasady nie są już tak atrakcyjne, jak kiedyś, ale w promocjach bywają bardzo kuszące. Z pewnością warto dobrze zdefiniować swoje wymagania, żeby się nie rozczarować. Nie należy oczekiwać, że smartfon za 700 zł będzie równie szybki i wydajny oraz będzie robił równie dobre zdjęcia, jak wspomniany telefon do 1000 zł czy tym bardziej dobry telefon za 1500 zł. Mimo wszystko, w tej kategorii da się znaleźć dobrze działające i godne polecenia modele, które spełnią oczekiwania wielu osób.



Co powinien mieć smartfon za 700 zł?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na procesor, bo niezależnie od półki cenowej powinien być on jak najlepszy, oraz na pamięć RAM. Oczywiście im więcej, tym lepiej. Aktualnie najbardziej godne polecenia są w tym budżecie modele z 4 GB RAM. Nie powinno się już akceptować 3 GB RAM. Jeśli chodzi o pamięć masową, to w standardzie należy oczekiwać przynajmniej 64 GB. Jest to przestrzeń przeznaczona głównie dla plików, aplikacji i systemu. Dodatkowo warto sprawdzić, czy smartfon ma miejsce dla karty pamięci microSD, która pozwoli znacznie rozszerzyć tę przestrzeń.

Wyświetlacze Full HD+ wciąż nie są standardem w cenie do 700 zł, choć pojawiają się coraz częściej i rzecz jasna stanowią dużą zaletę. Wydając nie więcej niż 700 zł nadal znajdziemy jednak ekrany HD+, które są mniej wyraziste, ale wystarczają (bo muszą) i przy okazji stanowią mniejsze obciążenie dla procesora i pośrednio lekko obniżają zużycie energii z baterii. Absolutnymi perełkami w tym budżecie są natomiast ekrany z podwyższoną częstotliwością odświeżania, a zwłaszcza wykonane w technologii AMOLED. Taki ma np. Redmi Note 12.

Aparaty też stają się coraz lepsze i bardziej różnorodne. Np. Motorola Moto G22 z tyłu ma aparat główny aż 50 Mpix z trybem nocnym, a także aparat ultraszerokokątny 8 Mpix, makro i czujnik głębi, a z przodu aparat 16 Mpix. Takie smartfony do 700 zł stanowią obecnie wzór. Zawsze mile widziana jest duża bateria w telefonie i bez problemu można znaleźć ją w modelu za mniej niż 700 zł. Akumulatory o pojemności 5000 mAh to w tej klasie cenowej rzecz normalna. Typowy czas pracy to 2 dni.

Dla wielu osób bardzo ważne będą płatności zbliżeniowe za pomocą smartfona w sklepie. Dostępne są one w modelach z łącznością NFC. Zaletą będzie również Bluetooth w standardzie przynajmniej 5.0 i szybsze Wi-Fi. W tej cenie znajdziemy też wiele telefonów z dual SIM (na dwa numery telefoniczne).

Dobry tani telefon - te modele warto kupić

Samsung Galaxy M13 4/64 GB - smartfon Samsung do 700 zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 Są osoby, które przywiązują dużą wagę do marki i nawet mając ograniczony budżet nie chcą iść na ustępstwa. Samsung to jeden z najpopularniejszych producentów smartfonów na świecie. Chcąc koniecznie kupić telefon do 700 zł z jego logo należy liczyć się z ograniczonym wyborem. Samsung Galaxy M13 wypada solidnie, ma ekran wprawdzie PLS LCD, ale o rozdzielczości Full HD+ co w cenie ok. 600 zł wypada docenić. Oprogramowanie to Android 12 z charakterystyczną nakładką One UI, obudowa skrywa procesor Exynos 850, 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, ale wolniejszej eMMC 5.1. Samsung Galaxy M13 powinien być rozpatrywany w kategorii telefonu do najbardziej podstawowych zadań, w nich wypada całkiem nieźle. Ma NFC, może być wykorzystywany do płatności zbliżeniowych. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) Exynos 850

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 50 + 5 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 192 g

Infinix Hot 30i 4/128 GB - telefon do 500 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Infinix to nowa marka smartfonów na polskim rynku, a Infinix Hot 30i jeden z najtańszych telefonów wartych uwagi w ogóle. Kosztuje mniej niż 500 zł, a mimo tego zapewnia specyfikację, która pozwala na stosunkowo komfortową realizację prostych zadań. Jeśli szukasz telefonu głównie do komunikacji, sprawdzania poczty e-mail i obsługi nieskomplikowanych aplikacji, Infinix Hot 30i powinien się sprawdzić. Ma 6,6-calowy ekran, co zaskakujące przy tej cenie z odświeżaniem 90 Hz oraz nie najszybszy procesor Unisoc T606, na szczęście współpracujący z 4 GB RAM. System to Android 12, bateria jest pojemna, ma 5000 mAh. Smartfon posiada NFC, czytnik linii papilarnych i miejsce na dwie karty SIM. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1612x720 px

Procesor główny (nazwa) Unisoc T606

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 13 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 191 g

OPPO A17 4/64 GB - ładny telefon do 700 zł Ocena benchmark.pl









4/5 Oppo A17 wyróżnia się atrakcyjnym wyglądem obudowy. To zdecydowanie jeden z najładniejszych tanich telefonów do 700 zł. Jego specyfikacja też jest całkiem w porządku. Ma dość duży wyświetlacz IPS ok. 6,6 cala, choć o skromnej rozdzielczości HD+. Robi całkiem dobre zdjęcia aparatem tylnym 50 Mpx, ma nowoczesny Bluetooth 5.3 ze wsparciem dla kodeka aptX HD, więc można liczyć na wysoką jakość dźwięku na słuchawkach bezprzewodowych. Podłączysz też bez problemu słuchawki przewodowe przez mini jack 3,5 mm. Telefon działa dość szybko i ma akumulator 5000 mAh, wystarczający nawet na 2 dni. Wadą dla niektórych osób może być brak NFC, co oznacza, że tym telefonem nie można płacić zbliżeniowo przy kasie w sklepie. Pochwalić warto jednak szybki czytnik linii papilarnych z boku obudowy, którym można błyskawicznie odblokować telefon. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,56 cale/cali

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G35

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 50 + nie podano Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 189 g

Motorola Moto G22 4/64GB - telefon z czystym Androidem do 700 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ten telefon nie tylko jest w porządku, w swojej cenie jest dobry niemal pod każdym względem. Wystarczy zacząć od świetnych w tej cenie aparatów 50 Mpx z tyłu oraz 16 Mpx z przodu, z nagrywaniem Full HD z obu stron. Dzięki temu ten niedrogi telefon nadaje się do tworzenia treści na media społecznościowe i fotografowania na co dzień. Motorola ma też NFC do szybkich płatności zbliżeniowych w sklepach, miejsce na dwie karty SIM (dual SIM) oraz dobry wyświetlacz z odświeżaniem 90 Hz, które ma wpływ na lepszą płynność obrazu, np. podczas przewijania stron. Czas pracy to około 2 dni. Smartfon ma prawie czysty system Android 12, dość szybkie Wi-Fi ac, wyjście na słuchawki przewodowe mini jack 3,5 mm, a także oddzielne miejsce na kartę pamięci microSD. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 185 g

Redmi Note 12 4/64 GB - najlepszy telefon do 700 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 W promocjach w założonym budżecie mieści się również Redmi Note 12. A nawet gdyby trzeba było dopłacić do niego kilkadziesiąt zł uwzględniając regularną cenę, warto przemyśleć taki krok. To bowiem smartfon zauważalnie wyróżniający się na tle tanich modeli. Ma zdecydowanie najlepszy ekran. Nie dość, że o rozdzielczości Full HD+ to jeszcze wykonany w technologii AMOLED i cechujący się częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Osoby liczące na miłe dla oka efekty podczas oglądania filmów i płynne animacje nie będą zawiedzione. Wydajność zapewniana przez procesor Qualcomm Snapdragon 685, 4 GB RAM i pamięć wewnętrzną w standardzie UFS 2.2 też wypada dobrze jak na ten budżet. To samo można zresztą powiedzieć o jakości zdjęć z głównego aparatu i baterii, którą można ładować z mocą 33W. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 685

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 183 g

Najlepszy smartfon do 700 zł

Pod względem specyfikacji warto zwrócić szczególną uwagę na Redmi Note 12. Wyróżnia się ponadprzecietnym w tym budżecie, dobrym wyświetlaczem AMOLED Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Działa płynnie, jak na budżetowy telefon zapewania ładne zdjęcia, ma NFC, pojemną baterię z ładowaniem 33W i nowoczesną stylistykę podobną do droższych modeli tego producenta.

