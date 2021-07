Jeśli ciągle mało Wam atrakcji związanych z wiedźmińskim uniwersum, pewnie czekacie na premierę Wiedźmin: Zmora wilka. Netflix właśnie o tym tytule przypomniał.

Zwiastun filmu anime Wiedźmin: Zmora wilka

Gdyby ktoś usłyszał o Wiedźmin: Zmora wilka po raz pierwszy właśnie teraz to przypomnijmy, że będzie to film anime. Tak przynajmniej reklamowany jest przez platformę Netflix. Przy okazji WitcherCon opublikowano pierwsze materiały wideo i jak się okazuje dość szybko zdecydowano się pójść za ciosem.

W efekcie światło dzienne ujrzał nowy, nieco dłuższy zwiastun produkcji przygotowywanej przez Studio Mir. Przypomina on, że premiera Wiedźmin: Zmora wilka odbędzie się jeszcze w te wakacje, a mianowicie 23 sierpnia. Poza tym zwiastun, jak zazwyczaj bywa w przypadku tego typu materiałów, stanowi wprowadzenie w klimat i fabułę, a dodatkowo skupia się na głównym bohaterze. Już z wcześniejszych zapowiedzi dowiedzieliśmy się, że tu będzie nim Vesemir.

Polskie głosy w Wiedźmin: Zmora wilka

Publikacja powyższego materiału wideo zbiegła się w czasie z ujawnieniem informacji istotnych dla przywiązujących wagę nie tylko do tego co widać, ale również do tego co słychać. Poznaliśmy bowiem najważniejszą część obsady polskiej wersji językowej nadciągającego anime.

Vesemir przemówi głosem Kamila Prubana, który mimo młodego wieku ma już naprawdę spore doświadczenie jako aktor dubbingowy. Pracował między innymi przy filmach Strażnicy Galaktyki, Strażnicy Galaktyki vol. 2, Ant-Man, Ant-Man i Osa czy Sonic. Szybki jak błyskawica, a także kilku grach, aczkolwiek to właśnie tutaj powierzono mu rolę głównego bohatera.

Poza tym Wiedźmin: Zmora wilka pozwoli usłyszeć także Ewę Prus (Tetra), Marka Karpowicza (Deglan) i Ewę Kanię (Lady Zerbst). Do roli narratora zaangażowany został natomiast Piotr Borowiec.

Planujecie rzucić okiem na Wiedźmin: Zmora wilka? A może jednak skupiacie się wyłącznie na 2. sezonie aktorskiego serialu Wiedźmin od Netflix, który ma zadebiutować pod koniec roku?

Źródło: Netflix Polska