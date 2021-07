Sympatycy wiedźmińskiego uniwersum nie mogą narzekać. Wśród produkcji, które są dla nich przygotowywane znajduje się również Wiedźmin: Zmora wilka. Premiera już wkrótce.

Kiedy premiera Wiedźmin: Zmora wilka?

Trzeba przyznać, że WitcherCon nie zawodzi. Zgodnie z obietnicami pojawiają się wątki dotyczące różnych produkcji poświęconych wiedźmińskiemu uniwersum. Chyba najszerszym echem odbiło się ujawnienie daty premiery 2. sezonu serialu Wiedźmin od Netflix, ale to absolutnie nie wszystko. Usłyszeliśmy też o nowościach związanych z grą Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz o Wiedźmin: Zmora wilka.

To kolejna z produkcji, jakie przygotowuje dla swoich widzów Netflix (chociaż w tym przypadku nie robi tego samodzielnie). Z zapowiedzią mieliśmy do czynienia w styczniu, teraz światło dzienne ujrzał zwiastun, a dodatkowo ujawniono datę premiery. Wiedźmin: Zmora wilka ma trafić na Netflix jeszcze w te wakacje, a konkretnie 23 sierpnia.

Zwiastun Wiedźmin: Zmora wilka z WitcherCon

Netflix i Studio Mir zaserwują nam anime

Wiedźmin: Zmora wilka to projekt zdecydowanie mniej medialny niż wspomniany serial aktorski, ale zapewne i tu znajdą się zainteresowani widzowie. Zwłaszcza wśród sympatyków anime, bo o takich klimatach trzeba mówić. Wiedźmin: Zmora wilka tworzy Studio Mir, jeśli go nie kojarzycie to nadmieniamy, iż wcześniej przygotowało chciażby The Legend of Korr dla Nickelodeon czy Voltron: Legendary Defende i Dota: Dragon's Blood już dla Netflix. Można w związku z tym pokusić się o stwierdzenie, że mowa o ekipie znającej się na swojej robocie.

Na temat fabuły Wiedźmin: Zmora wilka nie zdradzano wiele. Wiadomo, że przedstawi wydarzenia rozgrywające się przed tymi z serialu aktorskiego i będzie skupiać się na postaci Vesemira. Bo skoro dobrze znamy już ucznia, być może uznano, że zechcemy poznać również preceptora? Na oficjalnej stronie serwisu Netflix anime reklamowane jest jako pozycja, która przedstawi świat Wiedźmina z szerszej perspektywy.



Oficjalny plakat promujący anime Wiedźmin: Zmora wilka.

Czekacie, czy to raczej propozycja nie dla Was?

Źródło: Netflix Polska