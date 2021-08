EA i DICE zaczynają zauważalnie rozkręcać się z promowaniem Battlefield 2042. Gra ma nas przyciągać wieloma dopracowanymi elementami, także przedstawianą historią. Właśnie trochę ją przybliżono.

Film krótkometrażowy „Exodus” promujący Battlefield 2042

Mieliśmy okazję zobaczyć już nie tylko zwiastun, ale nawet fragmenty rozgrywki. Tym razem opublikowany został inny materiał wideo - film krótkometrażowy. Stanowi on wprowadzenie w historię przewijającą się w tle zmagań wieloosobowych w Battlefield 2042, a jednocześnie pozwala poznać część grywalnych Specjalistów. I okazuje się, że będziemy mogli zobaczyć starego znajomego. Przynajmniej jeśli ktoś miał do czynienia z Battlefield 4, ponieważ chodzi o Kimble ‘Irish’ Gravesa.

„W ramach prezentacji filmu Exodus gracze mogli odbyć Podróż Bezpatów razem z dziennikarzem Kayvanem Bechirem, który zdawał raport ze swoich 13 miesięcy, podczas których zaciągnął się na okręt Bezpatów. W poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące go pytania, Kayvan przemierzał świat, a w trakcie podróży odkrył trzy prawdy: Stany Zjednoczone i Rosja są u progu wojny w czasie, gdy świat zmaga się z deficytem surowców, a Państwa sąsiadujące upadły. Grupa nomadów z upadłych krajów, znana jako Bezpaństwowcy (Bezpaci), uznana przez świat za zjednoczoną w celu przetrwania, to w rzeczywistości podzielona grupa z konfliktującymi celami. Na jej czele stoi przywódca zwany Ozem, który pociąga za sznurki zza kulis, aby zjednoczyć Bezpatów pod wspólnym sztandarem. W ostatnim rozdziale, Kayvan melduje się na pokładzie okrętu wojennego Exodus, który został przekierowany przez Oza do Londynu z misją, która wkrótce zadecyduje o losie Bezpatów i całego świata.”

Śledzący doniesienia na temat Battlefield 2042 najuważniej zapewne orientują się, że ‘Irish’ to piąty Specjalista, którego ujawnili twórcy. Do premiery gry czeka nas jeszcze prezentacja pięciu kolejnych. Łącznie na premierę ma być bowiem dostępnych 10 Specjalistów, każdy z wyjątkowym gadżetem i cechą. Gracze będą mogli swobodnie wybrać też ich broń, granat czy drugi gadżet, co ma wpłynąć na style gry.

Premiera Battlefield 2042 coraz bliżej

Premiera Battlefield 2042 została zaplanowana na 22 października. Nie będziemy zatem długo czekać, o ile oczywiście nic się nie zmieni. Opóźnienia to ostatnio prawdziwa plaga w branży gier, ale Battlefield 2042 ma obecnie u EA priorytet, więc możliwe, że tym razem obejdzie się bez przykrych niespodzianek. Można będzie zresztą zagrać jeszcze wcześniej, bo na wrzesień planowane są beta testy gry.

Lista platform docelowych jest tutaj długa. Battlefield 2042 trafi na PC (Origin, Steam i Epic Games Store), a także konsole PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: Battlefield