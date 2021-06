Po tygodniach przepełnionych przeciekami wreszcie mamy oficjalne informacje. Battlefield 2042 zadebiutuje jesienią i wedle obietnic na PC oraz konsolach nowej generacji zaoferuje imponujące bitwy.

Nowy Battlefield to Battlefield 2042

Kolejny raz potwierdza się, że w przecieki dotyczące najgłośniejszych gier z reguły się sprawdzają. Pisaliśmy, iż wedle wszelkiego prawdopodobieństwa EA i DICE zaserwują nam Battlefield 2042 i tak też się stanie. Zgodnie z obietnicami dziś doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi gry. Poza wspomnianym już tytułem przedstawiono kilka innych ważnych szczegółów.

Premiera Battlefield 2042 została zaplanowana na 22 października tego roku. Również zgodnie z przeciekami, na zabawę mogą nastawiać się posiadacze PC (Origin, Steam i Epic Games Store), a także konsol PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 4 i Xbox One. Od razu wypada zaznaczyć, że na PC i nowych konsolach gra będzie zdecydowanie bardziej rozbudowana i oczywiście ładniejsza.

Pierwszy zwiastun Battlefield 2042

Nowy Battlefield opowie o konflikcie USA i Rosji, ale nie w kampanii

Jeśli chodzi o zarys fabularny, tytuł gry zdradza, iż zdecydowano się na niedaleką przyszłość. Battlefield 2042 ma skupiać się na konflikcie dwóch światowych mocarstw, konkretnie USA i Rosji.

Zabraknie kampanii, dostępne będą zmagania wieloosobowe. Mapy mają przedstawiać lokacje rozsiane po całym świecie (Kourou, Doha, Songdo, Brani Island, Alang, Queen Maud Land i pustynny Egipt) i zwłaszcza na najwydajniejszych platformach imponować skalą oraz rozbudowanym systemem zniszczeń i zmiennymi zjawiskami pogodowymi. W walkach będzie mogło brać udział maksymalnie 128 graczy (na starszych konsolach maksymalnie 64 graczy).

Przewidziano postacie Specjalistów z unikalnymi cechami i specjalizacjami. Trudno być zaskoczonym zapowiedziami rozbudowanego zaplecza broni, gadżetów i pojazdów, a także tego, że można będzie je personalizować. Wśród najciekawszych elementów wymienia się miedzy innymi psa-robota, hak z liną oraz rozkładany kombinezon ze skrzydłami do szybowania w powietrzu.

„Battlefield 2042 to prawdziwa rewolucja gatunku, która ma na względnie to, czego oczekują gracze – to bezprecedensowa odsłona serii Battlefield, oparta na sandboxowej rozgrywce wieloosobowej, którą charakteryzuje intensywna walka i multum niesamowitych i nieprzewidzianych zdarzeń. Wszyscy z nas w DICE w Sztokholmie, Los Angeles, w Criterion i w EA w Gothenburgu mieliśmy mnóstwo zabawy tworząc tę grę. Teraz nadeszła kolej na graczy. To, co odkryją to trzy, zupełnie różne, ale niesamowicie epickie doświadczenia, która dla nich przygotowaliśmy i wydaje nam się, że je pokochają.” - Oskar Gabrielson, General Manager DICE

Trzy wersje gry do wyboru, wkrótce pokaz rozgrywki

Jak podobają Wam się pierwsze ujawnione informacje i materiały? Wiecie już teraz, że sięgniecie po Battlefield 2042? Jeśli tak to możecie odnotować, iż EA przygotowało trzy wersje gry - Standard, Gold oraz Ultimate. Zamawiający wersję Gold oraz Ultimate będą mogli liczyć między innymi na możliwość wcześniejszego przystąpienia do zabawy (15 października).

Już za kilka dni zaprezentowany zostanie pierwszy gameplay. Planowane są też beta testy, ale nie podano jeszcze terminów.

Źródło: Battlefield